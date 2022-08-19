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【燃氣股】新奧能源料2030年內地天然氣銷售佔比將增至約15%　俄烏戰爭令LNG進貨量減少

股市 20:27 2022/08/19

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【燃氣股】新奧能源料2030年內地天然氣銷售佔比將增至約15%　俄烏戰爭令LNG進貨量減少

新奧能源 （02688） 發表中期業績發佈會，執行董事及副主席鄭洪弢認為，中央的雙碳戰略是一個長期的方針，預計2030年內地天然氣需求量，會從目前的水平增長到6700億至6800億立方公尺，相信天然氣仍有很多發展空間，預計2030年內地天然氣銷售佔比會從目前約8%，增長至約15%。他又指，現時內地天然氣在一次能源消費佔比仍較國際低，加上配合可再生能源發展及煤炭替代的方向，均有利天然氣未來發展和需求量。

鄭洪弢表示，俄烏戰爭使集團在國外的液化天然氣（LNG）進貨減少，但由於國內採取了相應能源政策，因此國內的成本價格與國際相比仍相對平穩，加上集團多策並舉，使其供應在整個行業當中亦較穩定而具競爭力。

執行董事及總裁吳曉菁指，未來將進一步配合數字化轉型，在過程中節省能源以優化城市燃氣項目，使其更具泛能形態。她又指，因客戶對綜合能源的需求量較高，集團已利用可再生能源來切入光伏等行業，因此繼續看好未來的綜合能源業務增長。

相關文章：【業績│燃氣股】新奧能源上半年少賺18%至31億人幣　中期息0.64港元

實習記者：張巧怡

港股 業績公布 新奧能源（02688） 燃氣股 天然氣

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