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【保險業人才】保協發布「五年獎助學金」　未來5年向保險精算系學生提供獎助學金

Hot Talk 19:00 2022/08/19

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保協發布「五年獎助學金」，未來5年向保險精算系學生提供獎助學金。

香港人壽保險從業員協會聯同「香港人壽保險從業員協會慈善基金」發布「五年獎助學金」計劃以扶持本地青年發展。計劃將於未來5年間，向本地大學修讀保險、精算及財富管理相關課程的合資格學生提供獎助學金，以培育保險及財策行業新晉。

保協聯同保協慈善基金頒發200萬港元支票予4家本地大學，料於未來5年助140位合資格低收入學生就學。4家大學包括香港恒生大學、嶺南大學、香港中文大學及香港大學，獎助學金將針對修讀保險、精算及財富管理相關課程的合資格學生頒發，以推動本地行業發展及青年就業情況。

保協會長謝立義先生表示，疫情下不少家庭收入受到重挫，獎助學金不單能夠幫助有需要的學生公平地享用本地優質教育，更有助於培訓優質人才加入保險業界，為社會大眾持續教育保險的重要性以建立業界正面形象。

另外，保協慈善基金的「生命傳愛行動 - 保單捐贈」計劃，善款數字17年來累計高達4億港元。該計劃透過保單捐贈善款，推廣生死教育及津貼本地非牟利機構。保協慈善基金名譽秘書鄭鏗源先生稱，疫情下計劃兩年來善款持續上升，部份受惠機構因保單捐贈而獲得的善款最高，已經超過1500萬港元。

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記者：余倩敏

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