英國硬幣炒得起？特別版50便士售價高達1400元

不少民眾出國旅遊會收藏當地貨幣作紀念，原來部分貨幣更具有升值潛力。英國有貨幣資料網站公布調查，顯示個別稀有版硬幣「有價有市」，其中一款50便士硬幣，在拍賣網站eBay平均炒至156英鎊（約1,451港元）。

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英國網站Change Checker最近公布調查，分別研究50便士、10便士及2英鎊硬幣，顯示三款硬幣在過去3個月受歡迎程度的排名。

調究指50便士當中，以2009年發行、紀念倫敦西郊裘園（Kew Gardens） 開幕250周年的版本最罕有及受歡迎，流通量只有21萬枚。裘園版本的50便士在拍賣網站 eBay平均售價為156英鎊，部分開價更高達200英鎊（約1,860港元）。

至於第二受歡迎50便士硬幣是2011年推出的三項鐵人版本，為紀念2012年倫敦奧運會系列的貨幣之一，現時有逾116萬枚流通。貨幣專家指，eBay平均成交價為11英鎊（約102港元），估計收藏價值約8.25英鎊（約77港元）。

英國最受歡迎兼最具價值硬幣

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此外，以A到Z英文字母排序設計的10便士當中，以字母「R」版本最受歡迎，現時有約28.4萬枚流通市面、其次為字母「 W」版本，現時流動量為28.3萬枚。兩者於網站Coin Hunter售價分別為7.5英鎊（約70港元）及5英鎊（約47港元）。

英國皇家鑄幣局於2018年至19年推出由26個英文字母設計而成的硬幣，當時亦推出整套硬幣讓用家收藏，售價為52英鎊（約484港元）。

此外，最受歡迎2英鎊硬幣頭3位分別由2002年英聯邦運動會（The Commonwealth Games）版本包攬，其中最受歡迎的是北愛爾蘭版本，現時有48.5萬枚在市面流通，目前eBay售價為50英鎊（約465港元）。

其次是蘇格蘭及英格蘭版本，流通量分別為65萬枚及77萬枚，eBay售價約為17英鎊（約158港元）至20英鎊（約186港元）不等。

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責任編輯：郭麗明