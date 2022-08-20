【逆市開店】時裝設計師中西合璧突圍　承傳父親手藝創業　

▲ 文嘉禧表示，首個初春系列以香港為題，從設計中表現出對這地方的情感，推出12套女裝。（梁偉榮攝）

時裝產業在疫市下出現品牌大洗牌現象，香港時裝業亦面對著重重困難，更有不少品牌因為敵不過營商環境轉變的急流，黯然退場。

早年在國際舞台上嶄露頭角的時裝設計師文嘉禧（Natacha Van）卻選擇在這時回流香港，瞄準本地女性上班族及晚禮服市場缺口，年初在中環逆市開店。儘管在疫情之下，需要在柬埔寨和香港「兩邊走」，是非常不便，但品牌亦堅持在柬埔寨設廠，冀確保珠繡及服裝水準。

Natacha表示：

港人在疫情下久經壓抑，期望將充滿童話格調的個人化設計帶入市場，為乏味的上班日常及逐漸復甦的典禮盛事添上色彩。

逆市拓展業務的確不容易，她坦言，在本地市場的起步階段已遇到不同掣肘，例如消費者更趨向審慎消費，防疫措施影響品牌舉辦互動活動，又遇上運輸成本上升等。她透露：

是次開業投入約7位數字資金，僅在運費已比原本預期的成本增加，較以往高4倍，時間則比以往多出了兩倍以上。

然而，面對看不到盡頭的疫情，令不少人在家「悶壞」，她亦預期可為品牌發展帶來機遇。她認為品牌藉着中西合璧、個人化設計，分別在綫上平台及於中環PMQ設實體店帶動綫下體驗，可以在這社會環境下突圍。

隨着疫情防控措施放寬，她亦期望舉辦更多互動活動，吸引潛在顧客親身到店，「不少人在綫上表示有興趣，期望親身試穿，摸上手了解質量如何」。

柬埔寨起家 遊走世界拓知名度

自小受家庭薰陶，Natacha已隨着柬埔寨籍父親穿梭不同製衣廠，了解製衣業發展，至大學時期獨自到英國的倫敦時尚學院修讀服裝設計，其後遊歷多個地方「取經」，漸漸萌生創立個人品牌的想法。

她傳承了父親手藝，在2016年，選擇先從柬埔寨起家，建立品牌及設廠。針對個人化設計方面，她表示，「採用柬埔寨絲綢製作，把金邊傳統的皇族服飾設計，融合到品牌每一件衣服上，包括珠片、刺繡這些具傳統文化色彩的美學素材。」並且跳出既有框架，融入現代時尚設計，配上歐洲刺繡工藝，融合18世紀復古風格與現代摩登設計，提供訂製服務，正好應對當地市場的訂製晚裝需求。她透露，至今已累積客群數千人。

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同時，亦因此獨特優勢獲得不少品牌及美術館聯乘機會，拓知名度。隨後在短短數年間更獲邀代表柬埔寨，前往世界各地時裝節展示作品，包括巴黎、米蘭、倫敦、紐約等地，早前更獲邀前往釜山舉辦個人作品展。

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主打輕奢侈服裝 恍如米芝蓮餐廳營運

其同名品牌主打製作高品質輕奢侈服裝，她形容，品牌營運方式恍如米芝蓮餐廳，「每晚只煎十多塊扒」，期望確保質素，以及不會輕易「撞衫」。以香港市場為例，每季設計約15至18個款式，產量約為200件；並且提供Mix & Match款式，回應港人穿搭需求。

她表示，早前趁空檔於昔日熟悉、成長的香港取得靈感創作，選擇以本港摩天大樓及希臘神話為設計靈感，配合她親自手繪夢幻風格油畫，推出新系列，提供從晚宴奢華走到生活日常的服裝選擇。在香港市場推出的初春系列，共有12套女裝。

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未來她又期望，將時裝化作Daily Luxury及藝術品，並讓更多人認識並體驗到這個理念。她認為，亦可以此推動本港時裝發展，為香港這個國際城市注入嶄新的設計理念。

記者：張寶燕

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