兩名機師3.7萬呎高空瞓著 埃塞航班因一樣嘢安全降落

埃塞俄比亞航空近日發生一宗驚人航空事故，一班由蘇丹飛往埃塞俄比亞的波音737航班飛到3.7萬呎高空時，兩名機師都瞓著並無法接收航空交通管制員信號。但幸好飛機警報響起，兩人醒來後成功駕駛飛機安全降落。

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涉事航班編號為ET343，周一（15日）由蘇丹首都喀土穆（Khartoum）飛往埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）。

飛機原定要降落亞的斯亞貝巴機場，當時仍停留在3.7萬呎高空，兩名機師都意外瞓著。

航空交通管制員多次嘗試聯絡機師，但都沒有收到答覆。而飛行自動駕駛儀其後中斷連接，並發出警報聲，兩名機師才驚醒。

兩名機師隨即駕駛飛機並安全著陸，飛機其後在跑道滯留大約兩個半小時，然後再次起飛。

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航空分析師Alex Macheras在Twitter發文，批評兩名機師在高空入睡，而涉事埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）飛到目的地本應降落時，仍保持在3.7萬呎的飛行高度，情況令人憂慮。

他更表示，機師過勞的情況在航空界而言並不罕見。部分網民也認為今次航空事故雖然沒有出現人命傷亡，但批評機師行為危險且不專業，希望航空公司可解僱他們。

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責任編輯：鄭錦玲