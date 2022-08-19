【東方海外 316】上半年多賺逾1倍 豪派股息達6美元 東方海外績後升逾6%

東方海外（00316）今日（19日）中午公布業績，上半年盈利增加1倍至56.6億美元，再創新高，另增加中期息95%，特別息則輕微減少。績後股價隨即抽升，一度升逾7%，高見236.8元，收報235元，升6.5%，成交額9.2億元。

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截至今年6月底止6個月，收入110.61億元（美元，下同），按年升58.3%，為歷史最佳半年度收入；純利56.63億元，按年升101.5%；每股利潤8.58元，上升94.1%。派中期息3.43元，按年升近95%，另派特別息2.57元，合共6元（約46.8港元）。

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與2021年同期相比，東方海外航運於今年上半年總體貨運量減少7%，總收入則上升61%，每個標準箱平均收入增長74%。其中太平洋航綫的載貨量按年減少14%，收入則增長78%，每個標準箱平均收入增長逾1倍；亞洲╱歐洲航綫的整體載貨量大致不變，收入增長55%。大西洋航綫上半年的載貨量減少15%，收入及每個標準箱平均收入則分別增長70%及101%。

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集團主席萬敏表示，期內業績表現突出是源於集裝箱航運市場持續特殊狀況，市場供求力量推動大多數航線運費上升，加上集團關注成本控制所致，而目前旗下船舶在主要長途航綫上滿載航行，預計未來幾周將依然維持現狀。

集團表示，於2022年上半年，並無新建貨櫃輪交付，而早於2020年訂購的12艘運力達2.3萬個標準箱之貨櫃輪，預期將於2023年開始交付，另有10艘運力達1.6萬個標準箱之貨櫃輪預期將於2024年第4季至2025年第4季交付。

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記者：郭秀慧