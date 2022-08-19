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【小米業績】 小米上半年純利大跌95% 第二季智能手機收入減28%

股樓投資 19:59 2022/08/19

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小米集團（01810）公布截至今年6月底止中期業績，收入1,435.22億元（人民幣，下同），按年跌12.8%；純利7.99億元，按年大跌95%；經調整淨利潤大跌60%至49.4億元；毛利244.78億元，按年跌16.5%；每股基本盈利0.03元，不派中期息。

同場加映﹕【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

單看第二季，收入701.7億元，按年減少20.1%，純利按年大跌83.2%至13.86億元；經調整淨利潤則錄得20.81億元，按年跌67.1%；每股盈利0.06元。今年第二季度小米全球智能手機出貨量按年跌26%至3,910萬台，實現出貨量環比提升，智能手機分部收入跌28%至約422億元，物聯網及生活消費品收入則跌至約198億元。

【高息股】 中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元【見下頁

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集團表示，根據Canalys數據，季度小米全球智能手機出貨量排名保持第三，市佔率為13.8%，按季提升1.2個百分點。全球智能手機用戶規模持續擴大，2022年6月，全球及中國的MIUI月活躍用戶數再創歷史新高。其中，全球MIUI月活躍用戶數達到5.5億，按年增長9,310萬；中國MIUI月活躍用戶數達到1.4億，按年增長1,630萬。

同場加映﹕【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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記者：郭秀慧

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小米集團－W（01810） 物聯網 港股 純利 每股盈利 智能手機

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