▲ 【業績│高息房託】冠君半年每基金分派減少11.1%至10.64仙、股息率6厘 全年租金收益及分派面對下跌風險

冠君產業信託 （02778） 上半年租金收益淨額下跌5%至11.96億元，物業收益淨額亦跌8.2%至10.44億元。期內可分派收入減少10.9%至7.04億元，每基金單位分派減少11.1%至10.64仙；現價股息率約6.1厘。冠君指，儘管零售市道有所改善，2022 年的租金收益和每基金單位分派均面對下跌風險。

冠君指，自第二季中段放寬限制社交距離的措施以來，租戶的銷售額和人流均出現復蘇跡象，但上半年收入仍無可避免受到影響，而持續推行入境防控措施及家居隔離規定，令租賃活動的難度大增。

花園道3號出租率跌至83.8% 現收租金呎價103.4元

受租戶遷出及縮減規模影響，花園道3號出租率跌5.2個百分點至83.8%。金融業的租賃需求於期內市場的動盪中轉弱，同時市場上的現有供應及即將推出的新供應充裕，令續租租金繼續下跌。按可出租面積計算，現收租金較去年底跌4.5%，至每平方呎103.4元。由於平均出租率和現收租金雙雙下跌，租金收益總額降至6.89億元。

朗豪坊辦公樓的租金收益顯韌力，上半年平均出租率較去年上升，抵銷了續租租金下跌的影響，令該物業的租金收益增加1.6%至1.81億元。截至6月底出租率為94.5%，按年增加3.5個百分點，但低於去年底的96.3%。市況停滯不前令市場租金呈下降趨勢，現收租金為每平方呎46.3元（按建築面積計算）。

朗豪坊商場人流跌18.8% 租金收益跌6%

商場方面，雖然朗豪坊商場人流自3月跌至谷底後已見回升，上半年整體人流仍較去年跌18.8%。平均現收租金跌至每平方呎154.5港元（按可出租面積計算），期內租金收益總額下跌6%至3.26億元。續租租金下跌加上 Langham Beauty繳交名義基本租金，令該物業的基本租金收入減少17.4%至2.53億元，分成租金則增長至5,100萬元。

截至6月底，固定利率債務比例為67.6%，期內以內部資源償還6.43億元中期票據。

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編輯：陳韻妍