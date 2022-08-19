  • 29°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│高息房託】冠君半年每基金分派減少11.1%至10.64仙、股息率6厘　全年租金收益及分派面對下跌風險

股市 18:16 2022/08/19

分享：

分享：

【業績│高息房託】冠君半年每基金分派減少11.1%至10.64仙、股息率6厘　全年租金收益及分派面對下跌風險

冠君產業信託 （02778） 上半年租金收益淨額下跌5%至11.96億元，物業收益淨額亦跌8.2%至10.44億元。期內可分派收入減少10.9%至7.04億元，每基金單位分派減少11.1%至10.64仙；現價股息率約6.1厘。冠君指，儘管零售市道有所改善，2022 年的租金收益和每基金單位分派均面對下跌風險。

冠君指，自第二季中段放寬限制社交距離的措施以來，租戶的銷售額和人流均出現復蘇跡象，但上半年收入仍無可避免受到影響，而持續推行入境防控措施及家居隔離規定，令租賃活動的難度大增。

花園道3號出租率跌至83.8%　現收租金呎價103.4元

受租戶遷出及縮減規模影響，花園道3號出租率跌5.2個百分點至83.8%。金融業的租賃需求於期內市場的動盪中轉弱，同時市場上的現有供應及即將推出的新供應充裕，令續租租金繼續下跌。按可出租面積計算，現收租金較去年底跌4.5%，至每平方呎103.4元。由於平均出租率和現收租金雙雙下跌，租金收益總額降至6.89億元。

朗豪坊辦公樓的租金收益顯韌力，上半年平均出租率較去年上升，抵銷了續租租金下跌的影響，令該物業的租金收益增加1.6%至1.81億元。截至6月底出租率為94.5%，按年增加3.5個百分點，但低於去年底的96.3%。市況停滯不前令市場租金呈下降趨勢，現收租金為每平方呎46.3元（按建築面積計算）。

朗豪坊商場人流跌18.8%　租金收益跌6%

商場方面，雖然朗豪坊商場人流自3月跌至谷底後已見回升，上半年整體人流仍較去年跌18.8%。平均現收租金跌至每平方呎154.5港元（按可出租面積計算），期內租金收益總額下跌6%至3.26億元。續租租金下跌加上 Langham Beauty繳交名義基本租金，令該物業的基本租金收入減少17.4%至2.53億元，分成租金則增長至5,100萬元。

截至6月底，固定利率債務比例為67.6%，期內以內部資源償還6.43億元中期票據。

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

相關文章：【業績│高息房託】順豐房託早段彈高2%　中期分派13.67仙、現價股息率10厘　CEO：未來數月料有數個項目注入惟難達全年目標

相關文章： 【業績│高息房託】泓富產業信託半年每單位分派減少3%至8.75仙、股息率仍逾7厘　近期租金及出租率觸底反彈

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 香港物業 物業 隔離檢疫 收租 商場 零售 冠君產業信託（02778） 朗豪坊

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌225點　納指期貨跌1%（不斷更新）

下一篇文章

【小米業績】小米次季收入跌20.1%、經調整純利20.8億人幣略勝預期　清理庫存拖累手機毛利率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【美股期貨】道指期貨跌225點　納指期貨跌1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌225點　納指期貨跌1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【業績｜航運】東方海外半年盈利再增一倍、全日升近7%　中期息連特別息46.8港元、近3次派息投資者每手收逾5萬
【業績｜航運】東方海外半年盈利再增一倍、全日升近7%　中期息連特別息46.8港元、近3次派息投資者每手收逾5萬
【恒指夜期＋北水】北水吸資10億買快手　觀望恒指季檢結果　恒指夜期跌80點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資10億買快手　觀望恒指季檢結果　恒指夜期跌80點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款