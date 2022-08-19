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【小米1810】小米：印度業務遭查兼延長凍結存款、難估財務影響　但當地工廠依然正常運轉

股市 20:50 2022/08/19

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【小米1810】小米：印度業務遭調查及指控、存款被延長凍結期　料需較長時間解決兼難估財務影響

近月印度加強調查中資科網企業在當地營運情況，小米 （01810） 在2022年第二季業績報告稱，小米印度在8月11日收到進一步指令，其部分銀行存款被繼續限制，小米印度被指控不恰當地扣除了若干成本及開支，包括購置手機的款項和支付給協力廠商及集團旗下公司的特許權使用費。

小米總裁王翔在業績會上指出，近月小米已經成功解凍約7億美元資金，又稱小米上季未有就印度業務被查一事進行相關撥備，原因是小米印度發展以至工廠運轉也在正常進行，「會認真積極與印度政府有關部門進行坦誠溝通」，並會通過當地司法系統進行申訴。

印度擬限制中資手機生產商售低價手機　小米等中資手機品牌料受衝擊，看【下一頁】

小米自2021年12月起，遭印度所得稅部門、稅務情報局及執法局等就關所得稅法規、關稅法規以及外匯法規發起對小米印度調查及通知。

小米稱，管理層考慮專業顧問的意見後，對上述與小米印度有關的事項進行評估，並認為小米印度有正當理由向印度有關部門作出回應，因此小米並無就該等事項作出撥備，料上述調查和指控可能需要較長時間才能解決，集團可能收到判決或達成和解而對其經營業績或現金流量產生不利影響，現階段難以預估相關財務影響。

值得留意是，截至上季末，小米在印度地區連續第19 個季度保持智能手機出貨量第一。

小米次季業績詳情可看【下一頁】

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記者：李哲毅

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