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【科技一周回顧】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4攻港　中移動推Wi-Fi 6E服務　

科技 19:00 2022/08/19

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【三星摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4攻港　售價$14,598及$8,298起　即日起預售

三星香港宣佈，Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、Galaxy Watch 5、Galaxy Watch 5 Pro，以及無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro將登陸香港，今午5時起開放預售，9月2日正式發售。

>>>【摺機大戰】小米新摺機要價過萬　Samsung、Motorola性價比又如何？（附比較表）

2/【Wi-Fi 6E】中移動推Wi-Fi 6E服務　新舊用戶同樣月費88元

隨著家居寬頻速度提升，應用增加，網絡商亦推出方案配合用戶需求，中國移動香港就宣布推出TP-Link Deco XE75 Wi-Fi 6E路由器，其現時家居寬頻用戶及新用戶都可以每月88元選用該增值服務。

3/【四川限電】蘋果供應商BOE：將調整四川業務　4條屏幕生產線影響有限

四川省政府下令當地所有工廠關閉6天，蘋果（Apple）供應商京東方（BOE）發公告指，將會對四川業務進行調整，以配合四川限電。在四川省成都市及綿陽市，共有4條顯示屏生產線，不受限電令影響。

4/【防毒手機】卡巴斯基研自家手機　稱可防黑客入侵

防毒軟件製造商卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）2020年時曾預告，計畫研發自家品牌的手機。該公司創辦人Eugene Kaspersky日前表示，研發工作仍在進行中，並指出該手機是針對專業工作人員而設，是一款可防範禦黑客入侵的手機。

>>>【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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