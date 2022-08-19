【綠債ETF】Global X推亞洲綠色債券ETF　入場費為2722元

未來資產環球投資（香港）有限公司周五（19日）宣布推出其首隻固定收益ETF，即 Global X 彭博 MSCI 亞洲（日本除外）綠色債券 ETF（03059）。該基金將投資由亞洲（日本除外）地區發行，具投資級別且以美元計價的綠色債券。這些債券為直接和可衡量環境效益的項目提供資金，為全球首隻綠色債券ETF專注於亞洲（日本除外）地區。該ETF周五收市跌0.33％，報54.44元，入場費為2,722元。

綠色債券是一項固定收益資產，其募集的資金只用於促進氣候或其他環境可持續性為本的項目或活動。隨著各國政府、政府相關組織和企業越來越多使用綠色債券為應對氣候變化的行動項目提供資金，亞洲的綠色債券發行量呈幾何級數增長。氣候債券倡議組織的研究指出，亞太地區累計發行總額達3717億美元，成為綠色債券發行量全球第二大的地區。2021年該區發行量按年增長129%，成為全球發行量增長最快的地區。

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未來資產環球投資（香港）有限公司行政總監李禎鎬先生表示：「亞太地區約佔世界碳排放量的一半，該地區的氣溫上升是全球平均水平的兩倍，因此需要採取急不容緩的行動來應對氣候變化。 Global X 彭博 MSCI 亞洲（日本除外）綠色債券 ETF 讓投資者能夠將其投資組合與可持續發展目標保持一致，並投資於對環境保護具有積極作用的應對氣候變化行動項目。綠色債券亦為投資者提供了獲取穩定和可持續收入的途徑，亦能增加投資組合的抗跌力。」

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責任編輯：黃苑筠