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【內銀業績序幕】招行上半年按年多賺逾13%　6月底房地產業不良貸款率2.8%　較去年底升1.4個百分點

股市 17:58 2022/08/19

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【內銀業績序幕】招行上半年按年多賺逾13%　6月底房地產業不良貸款率2.8%　較去年底升1.4個百分點

招商銀行 （03968） 中期業績顯示，今年上半年營業淨收入1790.77億元人民幣，按年增6.1%。上半年歸屬於該行股東的淨利潤為694.2億元人民幣，按年增13.5%，略勝預期。上半年基本每股收益為2.67元人民幣。

上半年，淨利息收入1076.92億元人民幣，按年增長8.4%；非利息淨收入713.85億元人民幣，按年增長2.7%；信用減值損失414.77億元人民幣，按年減少1%。年化後歸屬於該行股東的平均總資產收益率（ROAA）和年化後歸屬於該行普通股股東的平均凈資產收益率（ROAE）分別為1.46%和18.07%，按年分別升0.04和0.01個百分點。

截至今年6月底，集團不良貸款餘額563.86億元人民幣，較去年底增加55.24億元人民幣；不良貸款率0.95%，較去年底升0.04個百分點；撥備覆蓋率454.06%，較去年底降29.81個百分點；貸款撥備率4.32%，較去年底降0.1個百分點。

盈利能力指標方面，上半年該行淨利差2.33%，按年跌0.08個百分點；淨利息收益率2.44%，按年跌0.05個百分點。資本充足率指標方面，截至今年6月底，核心一級資本充足率12.32%，按年跌0.34個百分點；一級資本充足率14.46%，按年跌0.48個百分點。

房地產業不良貸款額112億元人民幣

公告指，上半年，該集團貸款和墊款信用減值損失227.95億元人民幣，按年增加83.38億元，主要是報告期內該集團對部分房地產客戶增提信用損失準備。截至今年6月底，受房地產客戶風險暴露影響，一些房地產項目等固定資產貸款生成不良，公司貸款不良餘額311.75億元人民幣，較去年底增44.43億元人民幣；公司貸款不良率1.35%，較去年底升0.11個百分點。

截至今年6月底，公司貸款當中，屬於房地產業的貸款和墊款金額為3972.43億元人民幣，佔整間銀行的貸款和墊款總額6.7%，而屬於房地產業的不良貸款金額為112.08億元人民幣，不良貸款率為2.82%，較去年底升1.41個百分點。招行指，該行業的不良率上升，是受高負債房地產企業客戶風險暴露等影響所致。

個人住房貸款風險管控方面，招行指，截至6月底，個人住房貸款不良率0.27%，較去年底降0.01個百分點；關注率0.63%，較去年底升0.27個百分點；逾期率0.34%，較去年底升0.06個百分點。受疫情衝擊和經濟下行影響，關注貸款率和逾期貸款率均較去年底上升，其中關注貸款率上升主要是受外部風險信號影響的非逾期貸款增加導致。個人住房貸款關注餘額中非逾期佔比超過八成，同時，期末個人住房貸款加權平均抵押率33.28%，優於去年底1.1個百分點，抵押物充足且穩中向好，個人住房貸款業務整體風險可控。

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編輯：胡學能

港股 H股 銀行 招商銀行（03968） 業績公布
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