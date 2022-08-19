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【內銀業績序幕】招商銀行上半年淨利潤694億元人民幣　按年增逾13%略勝預期

股市 17:58 2022/08/19

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招商銀行 （03968） 中期業績顯示，今年上半年營業淨收入1790.77億元人民幣，按年增6.1%。上半年歸屬於該行股東的淨利潤為694.2億元人民幣，按年增13.5%，略勝預期。上半年基本每股收益為2.67元人民幣。

上半年，淨利息收入1076.92億元人民幣，按年增長8.4%；非利息淨收入713.85億元人民幣，按年增長2.7%；信用減值損失414.77億元人民幣，按年減少1%。年化後歸屬於該行股東的平均總資產收益率（ROAA）和年化後歸屬於該行普通股股東的平均凈資產收益率（ROAE）分別為1.46%和18.07%，按年分別升0.04和0.01個百分點。

截至今年6月底，集團不良貸款餘額563.86億元人民幣，較去年底增加55.24億元人民幣；不良貸款率0.95%，較去年底升0.04個百分點；撥備覆蓋率454.06%，較去年底降29.81個百分點；貸款撥備率4.32%，較去年底降0.1個百分點。

盈利能力指標方面，上半年該行淨利差2.33%，按年跌0.08個百分點；淨利息收益率2.44%，按年跌0.05個百分點。資本充足率指標方面，截至今年6月底，核心一級資本充足率12.32%，按年跌0.34個百分點；一級資本充足率14.46%，按年跌0.48個百分點。

招行今收報40.45港元，升0.4%。

相關文章：

【內銀業績序幕】平安銀行上半年按年多賺26%　7月底涉斷供樓盤的逾期個人按揭貸款餘額7800萬元人民幣

編輯：胡學能

港股 H股 銀行 招商銀行（03968） 業績公布
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