【餓「新」嘗啖＠iM網】走進上海弄堂 感受淮揚風味

淮揚菜和上海菜，聽來名字就不一樣，但，知道他們的分別嗎？

淮揚菜是中國四大菜系之一，指流行於江蘇省淮安、揚州一帶的江南菜餚，招牌菜有獅子頭、東坡肉等，因為上海菜也見過這菜，很多都把淮揚菜和上海菜混為一談。但嚴格來說，上海菜不算一個菜系，它只是滙合了江蘇一帶如揚州、無錫、寧波等各地的菜式，是大雜滙。簡單區分，上海菜特色是濃油赤醬，淮揚菜則注重鮮活本味，調味較清淡，講究刀工，刀法非常細膩，文絲豆腐做得街知巷聞。

以前我也把「家上海」誤以為是上海菜，其實她是一家地道的淮揚菜，最近再下一城，在將軍澳東港城開了新分店，平時就很喜歡吃他們的脆煎灌湯小籠飽，聽說這次有東港城店限定菜式，第一時間去試。

▲ 裝潢富上海弄常色彩。



餐廳設計靈感來自上海石庫門建築，放眼盡是老上海弄堂的紅磚綠瓦，天花上掛着一道道微彎的木條，彷如弄堂裏隨處可見的衣裳竹。花紋地磚配襯古風木餐桌木椅，營造出古樸沉實的氛圍，感覺溫暖而舒適。

頭盤是淮揚五福拼盤，包括女兒紅醉雞、鎮江冰官肴蹄、涼拌陳醋紅蜇頭、蘇式燻魚及四喜烤麩，燻魚濃香可口；冰官肴蹄呈半透明狀，賣相精緻，口感彈牙，一次吃多款冷盤前菜，教人開胃滿足。

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然後來客「蘿蔔絲鰂魚湯」暖暖胃。鰂魚多骨，但這碗熱騰騰的魚湯卻是相當順滑，白蘿蔔的清甜，加上大鰂魚的乳白湯底，煞是匹配。

再來是該店限定菜式「寧波赤醬豬頭肉」、「東坡牛面頰肉」及「淮香醬油粉絲青蟹煲」。豬頭肉選的是連着豬耳邊軟骨的豬頭肉，肥瘦適中，賣相吸引，鹵水夠入味又有軟骨的爽口感，不錯，感覺吃了很多骨膠原。

東坡牛面肉是老菜新做，以東坡肉作基礎，改以肉質鬆軟的牛面頰烹煮入饌，味道依然，但口感卻又是另一種享受。

至於蟹煲，一出場已嘩聲四起，嗜蟹的朋友個個虎視眈眈。選用的是重約一斤的大青蟹，加入肉碎、粉絲以醇香濃厚的醬油烹煮，蟹肉自是鮮甜飽滿，但粉絲吸盡精華，一點不遜主角，夠乾身又入味，一吃停不了口。

上海煙燻脆皮雞，選用的是三黃雞，一上枱已見雞皮油亮，金光閃閃，散發誘人魅力，這雞真正做到皮脆肉嫩，佐以秘製蒜香甜汁，風味十足。海鮮濃湯煮鹽滷豆腐也十分出色。

這天還吃了他們的招牌菜脆煎灌湯小籠飽和新菜式焗棗泥西米布甸。前者以鐵板奉上，熱辣辣肉饀新鮮多汁又異常香脆。後者有別於傳統西米布甸，特別加入清甜幼滑的棗泥、紅薯粒一起焗製，味道和口感煥然一新。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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