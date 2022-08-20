英男用假博士學歷獲聘醫院高層 被揭穿需還90萬薪金

英國一名男子謊稱擁有大學博士學位，曾獲英國國民保健服務（NHS）信託基金及臨終關懷醫院聘用為高層。但男子其後被拆穿為假學歷，被控詐騙罪判入獄兩年，更需交還近10萬英鎊（約90.2萬港元）薪金。

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69歲男子安德魯斯（Jon Andrewes）原本任職建築工人，也曾擔任緩刑官及海關職員等工作，實際上只有社會工作證書一項高等教育文憑。

但他謊稱自己擁有三個學位，包括布里斯托大學（University of Bristol）哲學、政治學及經濟學一級榮譽學士、同校工商管理碩士（MBA）學位和赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）博士學位。

他2004年起獲一間臨終關懷醫院聘用為行政總裁，年薪7.5萬英鎊（約69.9萬港元），在中心工作約10年。

安德魯斯平時也要求其他人稱呼他為安德魯斯博士（Dr Jon Andrewes），並靠著偽造學歷獲皇家康沃爾醫院NHS信託基金和托貝NHS護理信託基金任命為主席，賺取豐厚薪酬。

安德魯斯於皇家康沃爾醫院NHS信託基金任職一年後，因身體健康原因被迫提早退休。NHS調查人員發現安德魯斯的學歷有問題，他其後被控詐騙。

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原訟法庭裁定沒收安德魯斯的薪金，要求他交還可收回金額64.3萬英鎊（約599萬港元）。安德魯斯上訴後推翻沒收令。而最高法院周五（19日）再推翻上訴法院的裁決，指安德魯斯需退還薪金予臨終關懷醫院。

但最高法院認為安德魯斯多次獲評價工作表現傑出，不應因他虛報學歷而全盤否定其工作表現。因此法院裁定他無需交還全部薪金，而是按比例歸還接近10萬英鎊。

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責任編輯：鄭錦玲