【玄人‧峰語@iM網欄】 性格決定命運 如何看性格革命性的改變？

究竟「性格決定命運」，還是「命運決定性格」?在我而言 ，此問題等於有雞先?還是有蛋先？在我研究命理多年的經驗 ，很多人天生的性格是由先天的命盤結構所影響的，而性格及行為深化了命盤的特點。

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十神各有性情

以八字而言 ，我們可以從一個命主的「十神」(又或叫「變通星」)去體現出來，例如「比肩」、「劫財」多會愛面子；「正官」、「七殺」重則循規蹈矩；「食神」重的人喜歡思考；「傷官」重的較為性急 、「印星」過多比較懶惰。當然，性格的好壞程度，要視乎命主對十神的喜忌，如果是喜用神，十神的優點會更易顯露；如果是忌神，命主自然會會將其負面特徵放大。當然，有些人為何長大後性格會有改變 ，主要是因為當人進入十年大運的時候，大運的五行跟先天格局產生了化學變化 ，從而影響到一個人的性格上轉變，這也是我時常所說的命隨運轉。

品性隨運變化

不過 ，性格轉變的程度，真的要看大運入局後能夠將原局的的五行產生多少變化，通常我們見到一個人的性格有所轉變 ，又或者突然暴富，暴敗 ，絕對不會是行一個普通的運 ，大部分情況都是行「六合」(寅亥合化木，已申合化水) ，「三合」(寅午戌合火局 ，已酉丑合金局) ，「三會」(亥子丑會水局 ，申酉戌會金局)等這種可以引動原局五行出現徹底性變化或尅制的大運，才可以出現。



筆者記得十年前，有個叫陳媽媽的來找我算命 ，她要算的不是自己，，而是他兒子的命盤。由於當年他兒子少不更事 ，十來歲已誤入歧途 ，當時陳媽媽希望為他兒子作預測，看看能否浪子回頭。筆者印象中，當時這少年原局命格的確很差，加上7歲的十年大運強化了他原局的忌神 ，因而將他推向一個絕境。

等運到龍穿鳳

那時候，筆者跟他媽媽說:「現在你沒甚麼可做，可做的就只有等，等他行17歲的大運 ，你會見到一個全新的『寶貝』，而這段時間，你甚麼也不用做，做甚麼也不管用，只要默默守候就已足夠了。」當其時他媽媽抱着一個存疑態度，認為這個壞透的小伙子，真的可以浪子回頭?

筆者之所以這麼有信心 ，就是因為他行下一個大運 ，就是「三合」令原局的忌神化為喜神，以前他的陋習 ，惡行會一掃而空 ，其實這些例子偶有見之。作為父母，都希望兒女他日可以成龍成鳳 ，所以很多時候都會悉心教育、導化 ，但實情是即使父母盡了力 ，結果也不似預期，有時不是父母問題，而是命格已規限了人的性格行為軌跡，外力改造的程度根本有限，只是不懂命理的人，很難明白箇中道理。



上周，筆者在街上重遇陳媽媽，她主動跟我介紹身旁的「寶貝」，還跟筆者笑言：「你當日叫我等，我今日終於等到了，你看，他蠻不錯吧！」從她眼神所看到的滿足、從她臉上看到的釋然，真的千言萬語在心中。很多時候，筆者做算命的，不是為了那一封小小紅包，而是看見命主的向好改變，才是無價之寶。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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