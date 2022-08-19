【H按封頂息】銀公禤惠儀：港銀按步就班加封頂息　未來仍有上調壓力

▲ 銀行公會主席禤惠儀指，港銀按步就班加按揭封頂息，封頂息仍有上調壓力。

銀行公會例會後舉行新聞簡報會，對於有大型銀行開始上調按揭封頂息率，銀行公會主席禤惠儀料按揭封頂息仍有上調壓力。她解釋，銀行按步就班先加封頂息0.25厘，待9月聯儲局進一步加息後，銀行會再觀察息口走勢，倘本港拆息（HIBOR）跟升，港銀或要再度上調按揭封頂息。

會留意銀行體系結餘是否跌破千億元

美國加息觸發的資金套利，導致本港銀行體系結餘5月至今累計減少逾2000億港元，最新結餘降至1247.4億港元。禤惠儀指，倘結餘此後降至不足千億元，會是一個觸發銀行留意息口是否有上調需要的條件。她提到，過往本港展開首次加息前，銀行體系結餘歷史低位為500餘億港元。

禤惠儀重申，港銀上調最優惠利率（P）與否，要視乎個別銀行資金成本、資金流向，以及市場資金充裕情況。她續指，倘9月美國加息幅度不少於半厘，本港拆息在聯滙制度下跟升機會大，屆時P上調的條件亦愈來愈大。不過，鑑於個別銀行資金情況不同，實際何時加P很視乎銀行本身。

與金管局商討加息時如何保障金融體系穩健

日前有銀行為減輕息口上升對新造按揭客戶之影響，推出首年定息按揭計劃，禤惠儀指定息按揭的息口定在哪一水平，很取決於拆息走勢。至於有關計劃是否適合不同投資者或買家的需要，她指息口所定之水平十分重要。她相信，不同銀行會考慮自身情況設計不同產品，以切合利息上升之情況。

對於加息如何影響樓市，她指會不斷與金管局商討，如何在加息時更進一步保障金融體系穩健，以及檢視現有壓力測試的足夠性。

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記者：余倩敏