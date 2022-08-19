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BLACKPINK出新歌關曼聯事？ 網民讚Jennie係「紅魔救世主」

環球社會熱點 18:15 2022/08/19

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南韓人氣女團BLACKPINK相隔近兩年再次回歸，周五（19日）推出的新歌《Pink Venom》令粉絲相當期待。很多粉絲在MV發現，BLACKPINK成員Jennie身穿曼聯球衣亮相，紛紛猜測她是否曼聯球迷。不少網民笑稱，會因為Jennie對曼聯改觀。

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英超球隊曼聯最近表現嚴重失準，但話題性一直不減，由全球首富馬斯克講笑稱收購至傳出班主賣盤等消息，成為全球討論熱點。想不到人氣女團BLACKPINK闊別多時再出新歌，亦與曼聯有關係。

BLACKPINK新歌並於周五正式全球首播，首4小時已有近3,000萬觀看次數。很多粉絲收看MV後發現，Jennie身穿黑色的曼聯主場球衣，胸前左側更印有球隊標誌，背面號碼上方印有「Jennie」名字。由於球衣相當顯眼，引起網民激烈討論，Jennie是否曼聯球迷。

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有網友笑稱「只有Jennie先可以救曼聯」（Only Jennie can save Manchester United）、亦有人表示，會因為Jennie而購買曼聯球衣。甚至有自稱曼城的球迷，因為Jennie而改為支持紅魔。

此外，不少曼聯球迷亦對Jennie身體力行支持球隊相當開心，於Twitter留言稱「穿曼聯波衫嘅Jennie，係球隊今年發生最好的事」，網民笑稱Jennie的球衣將拯救陷入破產危機的曼聯，形容她是「慈善女王」（CHARITY QUEEN）。

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責任編輯：郭麗明

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