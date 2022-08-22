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【業績｜電視】TCL電子跌逾11%　半年少賺76%至2.5億、不派息

股市 09:54 2022/08/22

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【業績｜電子消費品】TCL電子半年少賺近76%至2.5億　不派息

主要生產銷售電視機的TCL電子 （01070） 公布，上半年收入按年少3.6%至336.79億元；列帳純利按年減少76.1%至2.49億元。TCL電子表示，去年同期業績受惠於出售晶晨業務產生一次性收益7.41億元，若扣除非經營收益後，今年上半年業績按年多賺4.9%，公司繼續不派中期息。TCL電子今日低開逾一成，報4.63元，現報4.65元，跌11.1%。

以業務劃分，TCL 電子顯示業務收入按年倒退7.9%至269.71億元；創新業務錄收入增加21.1%至52.59億元，其中光伏業務於期內第二季開始營運，佔收入1.72億元；互聯網業務收入增30.7%至9.42億元。

TCL表示，雖然今年上半年顯示業務收入佔比下跌，但分部毛利率按年提升1.2百分點至16.6%，在智能電視市佔率居全球第三。集團整體毛利率增1.3百分點至17.2%。

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