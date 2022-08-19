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【職場熱話】搵食艱難引發「秘撈」潮？打工仔分享兼職經歷惹迴響 一份正職加幾份副業原來大有人在

理財智慧 19:15 2022/08/19

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政府統計處近日公布最新5月至7月的就業不足率及失業率數字，分別為2.2%及4.3%，儘量與4月至6月比較兩者均有所回落，但全球各國受疫情影響多年，經濟前景不明，相信基層打工仔仍有「搵食艱難」之感，使得不少打工仔除了本身的正職外，需要再通過兼職來幫補生活。

【溫股知新】港股烏雲滿布    後市寄望財報

有打工仔近日在連登討論區發文，透露自己有一份正職的文職工作，平日一至五有兩晚用來進修，另外三晚就從事著一份晚上七時至凌晨零時的工作，但就自覺不算辛苦，因為晚上的工作為「Hea工」。事主最後嘗試做一個統計調查，是否很多人都好像自己一樣，會同時返兩份工作？

結果發現，香港打工仔的拼搏能力驚人，不要說做兩份工，就算是身兼三至四份工作的，原來一樣大有人在。有網友表示，身邊好多朋友都做著兩份工作，他自己是因為正職時間夠彈性，因此可以從事多達四份工作：「正職一份加補習加Freelance寫文再加星期六日Promoter」，但他透露依然入不敷支；另一位同樣從事著四份工作的網友就表示，「日頭正職Full time，夜晚兼職揸車，Freelance，補習」，並透露全部兼職加起來可多賺1萬元左右。

事實上，如果希望自己的收入達到入息中位數以上，的確要付出比人更多才成。有網友自稱「月入好過一半香港人」，原因正是一個人打幾份工：「平日：Marketing，平日放工後Foodpanda、Deliveroo，星期六日，GoGoVan或炒散」。不過，拼搏還拼搏，各位也要留意自己的身體是否能夠承受得住，有網友就分享經歷：一份早上開工的正職，當中三至四晚7pm至12pm用作兼職，另外三晚再用來進修，結果到了第二年，有一日上班時直接暈倒。

不過，部分擁抱「工作與生活平衡」價值的網友，就顯然對於這種經營副業的生活不以為然。「而家份工好穩定準時收工，原本諗住返多份，後尾都係算拎啲時間休息吓做吓運動算，多得嗰幾千蚊搞到自己冇晒時間，唔係好值。」另一位網友亦表示認同：「星期六日Hea下出街拍拖好過啦。」更令不少刻苦耐勞打工仔感到氣餒的是，一旦看見別人投機的回報，隨時比起自己打幾份工還要多時，倒不如選擇「躺平」好了。「當人地Click幾吓就賺十幾萬一個月，雖然你話唔辛苦，但徙時間做乜，Hea下咪算」。

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責任編輯：嚴浩文

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