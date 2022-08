【打擊錯誤資訊】反接種疫苗組織CHD　遭Meta強制關閉FB、IG帳戶

在新疫情持續之際,Facebook(FB)和Instagram母公司Met已設定一系列政策及措施,以打擊有關疫情的假新聞資訊。Meta再以傳播了錯誤的新冠肺炎資訊為由,將美國其中一個最具影響力的反接種疫苗組織「兒童健康保護組織」(Children’s Health Defense,CHD)踢出FB和IG。

CHD是一家由美國已故總統John F. Kennedy的侄子Robert Kennedy Jr.所創辦的兒童健康保護組織,因一直批評新冠疫苗效用的相關資訊,而被指是美國最有影響力的反疫苗接種組織之一。

Meta發言人Aaron Simpson回應外媒《法新社》時指,由於CHD多次違反發布虛假資訊相關政策,其FB和IG的賬戶已於周三起被強制關閉。

CHD亦在其他社交平台上分享一個屏幕截圖,圖中顯示其帳戶因違反有關「可能導致現實世界傷害的錯誤資訊(Misinformation that could lead to real world harm.)」的Meta政策而被暫停的消息。並聲稱其社交媒體賬戶有數十萬人關注,Meta的行動令人意外。

或與Meta侵犯言論自由訴訟有關

CHD又指,Meta的舉動可能與該組織早前控告Meta只依賴美國疾病控制中心(CDC)有關新冠病毒信息的科學依據,侵犯言論自由一事有關。目前,CHD已對下級法院的裁決提出上訴,案件仍在審理中。

Kennedy亦在新聞發布會指責Meta,認為該企是在充當美國聯邦政府用作平息所有評擊政府政策的代理人。

