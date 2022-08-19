  • 29°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊錯誤資訊】反接種疫苗組織CHD　遭Meta強制關閉FB、IG帳戶

科技 17:19 2022/08/19

分享：

分享：

在新疫情持續之際，Facebook（FB）和Instagram母公司Met已設定一系列政策及措施，以打擊有關疫情的假新聞資訊。Meta再以傳播了錯誤的新冠肺炎資訊為由，將美國其中一個最具影響力的反接種疫苗組織「兒童健康保護組織」（Children’s Health Defense，CHD）踢出FB和IG。

【用戶隱私】Meta於第三方網站植入程式碼　追蹤用戶使用行為

CHD是一家由美國已故總統John F. Kennedy的侄子Robert Kennedy Jr.所創辦的兒童健康保護組織，因一直批評新冠疫苗效用的相關資訊，而被指是美國最有影響力的反疫苗接種組織之一。

Meta發言人Aaron Simpson回應外媒《法新社》時指，由於CHD多次違反發布虛假資訊相關政策，其FB和IG的賬戶已於周三起被強制關閉。

CHD亦在其他社交平台上分享一個屏幕截圖，圖中顯示其帳戶因違反有關「可能導致現實世界傷害的錯誤資訊（Misinformation that could lead to real world harm.）」的Meta政策而被暫停的消息。並聲稱其社交媒體賬戶有數十萬人關注，Meta的行動令人意外。

或與Meta侵犯言論自由訴訟有關

CHD又指，Meta的舉動可能與該組織早前控告Meta只依賴美國疾病控制中心（CDC）有關新冠病毒信息的科學依據，侵犯言論自由一事有關。目前，CHD已對下級法院的裁決提出上訴，案件仍在審理中。

Kennedy亦在新聞發布會指責Meta，認為該企是在充當美國聯邦政府用作平息所有評擊政府政策的代理人。

【人工智能】Meta研發最新聊天機械人　可從語言資料中學習應對

【新奇裝置】打機兼養魚　MetalFish推出魚缸主機殼（多圖）

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google爭議】Google母企逾600員工請願　要求增設承辦商員工墮胎福利
今日
【Google爭議】Google母企逾600員工請願　要求增設承辦商員工墮胎福利
【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90
今日
【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90
【Snap航拍機】推出僅4個月　Snap取消航拍機Pixy開發計劃
今日
【Snap航拍機】推出僅4個月　Snap取消航拍機Pixy開發計劃
【用戶私隱】被揭監控用戶輸入內容　TikTok：編碼僅用於性能監控　
今日
【用戶私隱】被揭監控用戶輸入內容　TikTok：編碼僅用於性能監控　

你可能感興趣

【Google爭議】Google母企逾600員工請願　要求增設承辦商員工墮胎福利
今日 13:44
【Google爭議】Google母企逾600員工請願　要求增設承辦商員工墮胎福利
【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90
今日 14:40
【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90
【Snap航拍機】推出僅4個月　Snap取消航拍機Pixy開發計劃
今日 15:30
【Snap航拍機】推出僅4個月　Snap取消航拍機Pixy開發計劃
假新聞 疫情 社交平台 人權 移動裝置 手機Apps 疫苗 Meta 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【用戶私隱】被揭監控用戶輸入內容　TikTok：編碼僅用於性能監控　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數據洩漏】微軟員工意外透過GitHub　洩露Azure內部敏感資料
【數據洩漏】微軟員工意外透過GitHub　洩露Azure內部敏感資料
【蘋果新功能】蘋果GarageBand推混音課程　可重新改編Katy Perry及SEVENTEEN歌曲
【蘋果新功能】蘋果GarageBand推混音課程　可重新改編Katy Perry及SEVENTEEN歌曲
【電腦故障】微軟揭播「這首歌」　可導致舊款手提電腦故障
【電腦故障】微軟揭播「這首歌」　可導致舊款手提電腦故障
【三星摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4攻港　售價$14,598及$8,298起　即日起預售
【三星摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4攻港　售價$14,598及$8,298起　即日起預售
【Wi-Fi 6E】中移動推Wi-Fi 6E服務　新舊用戶同樣月費88元
【Wi-Fi 6E】中移動推Wi-Fi 6E服務　新舊用戶同樣月費88元
【SEO】Google擬改善搜尋結果　打擊內容農場
【SEO】Google擬改善搜尋結果　打擊內容農場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款