【烏克蘭戰爭】烏批俄利用核電廠勒索 俄反指烏軍準備「恐襲」

烏克蘭扎波羅熱核電廠成為近期戰爭前線，俄羅斯與烏方互相指責對方襲擊核電廠附近區域。俄政府指控烏軍準備向核電廠發動「恐怖襲擊」作出挑釁行動，惟烏方反批是俄國意圖製造挑釁。烏克蘭總統澤連斯基則指出，俄國利用核電廠發出「核勒索」。

【烏克蘭戰爭】古特雷斯批襲核電廠如自殺 力促俄烏和談 【下一頁】

俄羅斯國防部聲稱，烏軍準備在扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近發動恐襲，更表明已預期烏軍會發起挑釁。俄外交部發言人涅恰耶夫（Ivan Nechayev）周四（18日）亦拒絕聯合國建議，表示不會撤走核電廠附近的軍事部署，指此舉會令核電廠更危險。

烏克蘭情報部門則反駁俄方說法，指俄國警告只為鋪陳周五（19日）俄軍的挑釁行動。情報部門聲稱，負責管理核電廠的俄羅斯國家核能公司Rosatom工程師獲緊急離開，只有操作人員允許在周五可以入內。

核電廠內一名員工向美國紐約時報透露，所有員工十分擔憂，恐懼俄方作出的挑釁舉動。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四表示，因為世界第三大核電廠被俄羅斯佔領，全球處於核災難危機邊緣，質問全球還需要多久才會受夠俄羅斯的不負責任行為及核勒索，並作出回應。

【烏克蘭戰爭】克里米亞遇襲 俄撤換黑海艦隊指揮官 【下一頁】

核電廠四周區域近日多次發生轟炸或炮擊，俄烏互相指責對方開火。俄軍有指佔據不同據點，並在安排地面軍事部署，被批評利用核電廠作掩體，攻擊不敢還擊的烏軍。

俄羅斯放射物質﹑化學及生物國防部門首長基里洛夫（Igor Kirillov）指出，核電廠的後備支援系統因近日轟炸或炮擊受損，一旦發生意外，放射性物質可能覆蓋德國﹑波蘭及斯洛伐克。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培