▲ 【盈富基金2800】盈富基金確認9月19日換經理、費用即時下調 恒生投資增設人民幣櫃台

盈富基金 （02800） 今年3月宣布更換經理人，由美資行道富環球改由恒生銀行 （00011） 旗下恒生投資所管理。盈富基金最新公布，9月19日起正式轉換理人，落實下調新經理人及信託人費用，而恒生投資將為盈富基金新增人民幣櫃台交易，交易編號為82800。

盈富基金更換管理人後，美國道富銀行會繼續擔任盈富基金信託人。

盈富基金公布最新每年管理費，資產淨值首150億元為0.045%、其後150億元為0.03%、再其後150億為0.02%，其餘部分為0.015%。新收費表下，盈富基金每年信託費和管理費收費基準相同。

據今年3月宣布，恒生投資上台後，盈富基金首3年實質管理費減31%至0.022%，第4年起減至0.019%，即目前6成水平。盈富基金全年開支比率，有望由0.1%減至0.08%水平。

在新增人民幣櫃台方面，盈富基金人民幣買賣基金單位的每手買賣單位同樣為500 個基金單位，雙幣櫃台安排將允許基金單位持有人將基金單位從人民幣櫃台轉換至港元櫃台，但每名基金單位持有人只會以港元收取股息。

恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，盈富基金對香港有深層意義，是為香港人而設的基金，很高興即將於9月19日接任為盈富基金經理人，恒生投資將致力爲直接或透過強積金投資於盈富基金的投資者創優增值，冀讓盈富基金保持作為香港人籌劃理想生活的主要投資選擇之一外，亦支持香港ETF市場繼續受益於持續增長的需求。

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編輯：麥德銘