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【業績│燃氣股】新奧能源上半年少賺18%至31億人幣　中期息0.64港元

股市 17:16 2022/08/19

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新奧能源 （02688） 上半年純利31.04億元（人民幣，下同），按年跌17.56%；撇除其他收益及虧損、商品衍生合同已變現結算的核心利潤為41.18億元，按年升10.9%。每股盈利按年下降17.7%至約2.75元，派中期息每股0.64港元。

集團上半年天然氣零售銷售量按年増長5.1%至約131億立方米，帶動天然氣零售業務收入按年增長 31.0%至303.16億元，但受上游氣價上升影響，毛利按年下跌6.3%至31.58億元；以清潔能源優先的綜合能源銷售量約108億立方米，按年増長34.2%，使該業務收入按年增長46.5%至53.65億元，而毛利則按年增長16.7%至6.98億元。

集團指，憑藉多元化的液化天然氣（LNG）資源，上半年燃氣批發業務收入及毛利按年分別大幅上升91.4%至186.96億元，升128.3%至8.15億元，有效彌補零售氣業務成本上升帶來的影響。

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實習記者：張巧怡

港股 業績公布 新奧能源（02688） 天然氣 燃氣股

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