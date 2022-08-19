【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王　啟朗苑未補價實呎破1.5萬

雖然二手樓價持續跌，但新晉居屋仍有價有市，更逆市誕九龍綠表居屋王。美聯物業黃家樂說，啟朗苑A座中層5室，實用面積471平方呎，兩房間隔，日前以712萬元（未補地價）易手，實用呎價約15,117元，創九龍未補地價居屋呎價新高。

從代理提供的相片可見，單位裝修簇新，可即買即住。資料顯示，原業主於2019年4月以約350.8萬元（未補地價）購入上址，現帳面獲利361.2萬，物業期內升值逾1倍。

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翻查資料，啟朗苑今年數度刷新九龍綠表居屋呎價紀錄，對上紀錄成交單位為B座啟逸閣高層11室，實用面積286平方呎，今年四月以423萬元（未補地價）易手，實用呎價約14,790元。

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