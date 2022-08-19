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縮水式通脹現形？澳洲人投訴麥當勞巨無霸不再巨

環球社會熱點 16:56 2022/08/19

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通脹下百物騰貴，全球食品製造商正偷偷縮小包裝容量，導致「縮水式通脹」（shrinkflation）現象擴大。澳洲有網民在社交媒體投訴麥當勞漢堡包分量似乎縮水引起討論，有人更覺得巨無霸漢堡分量已不再巨大，但也有人堅稱麥當勞食物無縮水。澳洲麥當勞其後澄清，漢堡包尺寸一直維持不變。

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事緣一名網民近日於Facebook群組發圖，顯示有3個澳洲的麥當勞漢堡排列成一行，依次序分別為麥香雞漢堡、魚柳漢堡和豪華足三兩漢堡。

    點擊圖片放大
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網民質疑魚柳漢堡「偷工減料」縮水。這名網民更表示：「魚柳漢堡一直都咁細個？我無印象佢之前有咁迷你，好似兒童餐尺寸。」（Have Mc Donald Filet-O-Fish always been this small? I don't remember it being mini, kid-size like this?!）

這名網民的帖文引起激辯，有部分網民支持其講法，認為當地麥當勞的食物分量明顯縮水。

有另一名網民更表示自己上周幫襯麥當勞，形容巨無霸漢堡麵包縮水之餘，包内的漢堡扒薄到幾乎可以透光（meat patties were so thin we could literally see through them），分量似切開一半。

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不過另一邊的網民就覺得魚柳漢堡並無縮水，一向與另一款芝士漢堡尺寸差不多。再加上魚柳漢堡放在足三兩漢堡旁邊，也相對顯得特別小。

澳洲麥當勞發言人也連忙回應，強調漢堡包尺寸並無變化。發言人指公司致力向顧客提供優質超值的漢堡，漢堡也是採用獲防止虐待動物協會（RSPCA）認證的雞肉及澳洲牛肉製作。

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責任編輯：鄭錦玲

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