縮水式通脹現形？澳洲人投訴麥當勞巨無霸不再巨

通脹下百物騰貴,全球食品製造商正偷偷縮小包裝容量,導致「縮水式通脹」(shrinkflation)現象擴大。澳洲有網民在社交媒體投訴麥當勞漢堡包分量似乎縮水引起討論,有人更覺得巨無霸漢堡分量已不再巨大,但也有人堅稱麥當勞食物無縮水。澳洲麥當勞其後澄清,漢堡包尺寸一直維持不變。

事緣一名網民近日於Facebook群組發圖,顯示有3個澳洲的麥當勞漢堡排列成一行,依次序分別為麥香雞漢堡、魚柳漢堡和豪華足三兩漢堡。

網民質疑魚柳漢堡「偷工減料」縮水。這名網民更表示:「魚柳漢堡一直都咁細個?我無印象佢之前有咁迷你,好似兒童餐尺寸。」(Have Mc Donald Filet-O-Fish always been this small? I don't remember it being mini, kid-size like this?!)

這名網民的帖文引起激辯,有部分網民支持其講法,認為當地麥當勞的食物分量明顯縮水。

有另一名網民更表示自己上周幫襯麥當勞,形容巨無霸漢堡麵包縮水之餘,包内的漢堡扒薄到幾乎可以透光(meat patties were so thin we could literally see through them),分量似切開一半。

不過另一邊的網民就覺得魚柳漢堡並無縮水,一向與另一款芝士漢堡尺寸差不多。再加上魚柳漢堡放在足三兩漢堡旁邊,也相對顯得特別小。

澳洲麥當勞發言人也連忙回應,強調漢堡包尺寸並無變化。發言人指公司致力向顧客提供優質超值的漢堡,漢堡也是採用獲防止虐待動物協會(RSPCA)認證的雞肉及澳洲牛肉製作。

責任編輯:鄭錦玲