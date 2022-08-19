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【業績｜公用股】煤氣中期少賺兩成至33億　每股派息12港仙、股息率近4.3厘

股市 16:45 2022/08/19

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煤氣中期少賺兩成至33億　每股派息12港仙、股息率近4.3厘

（00003） 公布中期業績，今年上半年煤氣營業額達297.2億元，按年增長20.2%；歸屬公司股東溢利接近33.15億元，按年減少21.1%。煤氣派發中期股息每股12港仙，與去年持平。煤氣今日收報8.17元，升1.9%，以此計算，現價股息率接近4.3厘。

本港煤氣上半年銷售量為148.82億兆焦耳，按年微增近1%，本港客戶數量接近197.5萬，按年微增1.1%；內地城市燃氣銷售量達160.57億立方米，按年增長近1%，客戶數增9%至3600.2萬戶。

受疫情影響，本港餐飲業再受嚴重衝擊，煤氣上半年的工商業煤氣銷售量較去年同期下降，而住宅煤氣銷售量則因上半年平均氣溫較去年同期低，因而有所增加。而港爐具銷售量則較去年同期下降7.1%，客戶數目上升1.1%，預計本年底客戶總數將達200萬戶。

公司表示，受地緣政治局勢嚴峻所影響，內地天然氣供應緊張，來氣價上漲導致毛利率收窄，內地公用事業業務盈利貢獻有所減少。

 

煤氣指，今年本港煤氣客戶數目將保持平穩增長，而在本月開始生效的新煤氣收費標準，預計將為集團帶來3億元的年收入，並有助抵消部分的成本增加。

相關文章：【煤氣停紅股】煤氣：提高股東回報時也要平衡市況、不回應會否再派紅股　料港今年燃氣銷售量增長1.5%

【加煤氣費】煤氣公司申請8月加煤氣費4.4%、承諾未來兩年不加價　約70%家庭用戶每月煤氣費最多增加10元

記者：梁安琪

港股 香港中華煤氣（00003） 派息 營業額 每股派息 煤氣 公用股

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