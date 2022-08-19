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【用戶私隱】被揭監控用戶輸入內容　TikTok：編碼僅用於性能監控　

科技 16:37 2022/08/19

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繼Meta被揭透過植入追蹤編碼作監控用戶行為後，再有安全研究人員發現，TikTok以同樣手法，將JavaScript嵌入至外部網站，以此透過應用程式，監控TikTok用戶私隱，包括其帳號密碼、信用卡號。

【短片大戰】亞馬遜開發「TikTok風格」新功能　擬進軍短片市場？

據外媒《Forbes》引述軟件研究人員Felix Krause的研究指，當TikTok用戶通過應用程式上的鏈接進入網站時，TikTok會將JavaScript 追蹤編碼嵌入至外部網絡，監控用戶在該些網站上的大部分活動，包括他們在頁面上點擊的任何內容，使TikTok能夠獲取用戶的信用卡號碼或密碼等個人資料。

就此事TikTok回應《Forbes》時承認該項編碼的存在，但強調編碼並非惡意編碼，僅用來測試、故障排除和性能監控，如檢查頁面加載速度，以向TikTok用戶提供最佳的應用程式內建瀏覽器體驗。

專家質疑TikTok　或屬故意行為

TikTok又指，該企強烈反對在其應用程式內建瀏覽器中追蹤用戶的行為，而JavaScript是第三方軟體開發套件的一部分，當中包含應用程式中不會用到的功能。惟TikTok沒有回應相關套件由誰設計及製作。

雖然TikTok否認追蹤用戶行為，但Krause認為，相關的編碼是TikTok故意為之，而非任何編碼錯誤或是隨機發生的意外，質疑TikTok是否有一直從用戶端收集個人數據。

【蘋果爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱

【TikTok Music】TikTok備戰串流音樂服務　澳洲、美國先後申請商標註冊

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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