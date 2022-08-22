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被動投資吸引力增加　基金經理表現成關鍵

股市 11:00 2022/08/22

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儘管美國存在經濟衰退隱憂，但在2022年上半年，交易所買賣基金（ETF）仍有高達2,910億美元資金流入；美國ETF巿場的交易量也達到創紀錄的27萬億美元；發行規模也達到歷史第二高。這反映在市場波動劇烈時，投資者傾向透過ETF重新調整投資組合，主因ETF有著管理費低及透明度高的產品優勢，增加其吸引力。

被動管理的基金的持倉及買賣交易決定，大部份都不是由基金經理主觀控制，相反，基金經理需按基準指數的成分股權重作投資，從而跟隨指數走勢。故此，被動投資基金的投資管理操作著重系統化，並不似主動型管理基金需要依靠基金公司整體實力和基金經理選股能力，故對投資者而言透明度更高，而系統化的投資管理收費亦相對較低，更具成本效益。

基金經理如何提升指數基金表現

在現今市場上與指數有關的基金產品越趨多元化，投資者應視乎個人情況去選擇，而那一隻基金產品能夠脫穎而出，則會因個人的投資目標和風險承擔能力等而有不同，而基金回報就是其中一項投資者十分著重的指標。相對於主動型管理基金，被動投資基金的目標並非要跑贏市場，而是有效追蹤指數的表現，為投資者提供較可預期的回報。同時，管理質素良好的被動基金回報不只有預期的指數表現回報，基金經理也可以透過以下四個方法為回報實現額外增值。

一、股息套戥交易：基金經理利用以股代息策略，選擇以較低價的代息價格收取股票股息，再以較高價的個股市價賣出相同數量股票來作股息套戥交易，從而獲利。

二、公司行動：常見的是拆股、配股、合併與收購和分拆公司等等，分析把握因公司行動而導致出現的價差，基金經理可根據市場情況交易相關個股而獲取額外回報。

三、指數調整：根據當下的投資組合和預期指數調整數據，對個股需求、流通量和交易成本作出分析，從而決定最佳的交易策略。通常整個指數調整過程需要一至三天完成。

四、市場時機：基金經理會預測未來指數調整下個股股價接下來的變動並提前部署，從中獲利。

投資者在制定自己的投資策略前，應考慮基金的運作模式、基金經理表現、基金表現往績和風險回報水平，從而選擇適合自己的基金，並透過分散投資於不同地區或資產類別的基金，以減低整體投資組合的風險。

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

欄名 : 指數恒談

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