【銀債攻略】銀色債券8.23開售　專家教抽銀債5大賺息攻略

▲ 銀債將於下周二開售。

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銀色債券專為60歲以上的老友記而設，周二（8月23日）正式開售，專家教抽銀債攻略。究竟如何抽銀債可以穩袋千元？專家教5大賺息攻略，包括︰

（1）未足歲也可申請：若長者於今年底才登六進入花甲之年，都可以認購第7批銀債，因金管局指凡是1963年或之前出生者也合資格，以去年底的統計，60歲或以上的銀齡人士約210萬名。

（2）零成本穩賺千元：俗稱長者iBond的銀債，今年的保底息由3.5厘加至4厘，每手（1萬元）收息400元，3年穩袋1200元，跑贏1年港元定期存款，現時最高息是華僑永亨的3.18厘，門檻為20萬元，須擁有100萬元的理財總值。

銀債未開賣已爆搶客戰，銀行與券商已猛谷着數爆搶客戰，耀才 （01428） 送藍籌股，致富證券派300元現金券，富途迎新獎賞更高達3,000元。而輝立證券是鮮有的經紀行提供十成孖展認購，抽5手或以下享「3免」（零息、免按金及免手續費），貸款客以零成本落注，待獲發債券結果才須悉數繳款。

高息定存多只屬短期 專家指買銀債較港元定存划算【下一頁】

（3）雙重賺息：銀債推售期長達11日，截止期為9月2日，券商或提早一天截數，手頭欠鬆動的銀絲族，大可靜待最後關頭才入票，善用約10天的空窗期，不妨開立短存先賺息，例如冠絕全城是集友7天年息享6厘，以存款500萬元計，速賺約5,700元。當定存到期再抽銀債，冀兩邊賺息。

那邊廂，中國中免 （新上市編號：01880） 下周四（25日）正式在港交所 （00388） 掛牌，按理新股集資王已退款給向隅客，耆英大可抽完新股，稍後再認購銀債，不會令銀根太緊絀，博lPO可揾快錢，兼不致錯失政府向長者派糖的保本必賺良機。

（4）大包圍策略：長者伉儷忌以聯名戶口下注，宜分開兩人入飛。若一家有4大長老，應採人海戰術4人各自下注，望人人有份。銀債的個人分派上限為100手，有多餘錢的銀齡族毋須博盡，畢竟去年最多獲派14手，3年穩袋16,800元利息。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌建議，長者宜申請25手到30手。渣打香港 （02888） 財富管理投資產品主管許國威估計，銀債或獲派20手。

（5）舊債換新債：凱基證券亞洲投資策略部主管温傑教手緊族精明貼士，即使蝕讓也沽包底息僅兩厘的iBond （04246） ，轉吼派息多1倍的銀債，除笨有精，但宜保留保證年回報2.5厘的綠債 （04252） 。而銀債允原價售回給政府，中途離場客毋須擔心蝕讓賤賣。

然而，提醒好息族，經濟專家齊料未來3年本港通脹不會超過4%，銀債回報唯恐難逾4厘墊底息。

銀債4厘息Vs中移動8厘息 一大筆儲蓄資金揀邊隻？【下一頁】

適逢下周一（22日）統計處將公布7月份消費物價指數，星展香港經濟師謝家曦料，上月CPI按年升2%，今明兩年分別錄得2.2%及2%漲幅。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢料，今年CPI升1.7%，明年勁升3%。東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄預測今年CPI升1.7%。

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安表示，該行擬為合資格的銀債新客戶，提供3項迎新獎賞，包括有機會獲贈300元Donki現金券，月供美股或港股基金在指定期限可免佣，又加送港股與美股即時報價。

郭家安透露，成功開戶的合資格新客，即使只抽1手銀債，也有機取得上述3重賞。至於現有客戶成功推薦1名新開戶者，推薦人亦有機獲贈100元的超市禮券。

此外，新客在耀才開戶獲贈20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，轉倉客送10股騰訊 （00700） 等連串着數。

券商爆銀債搶客戰 派300元現金券Vs送藍籌股【下一頁】

銀行與券商各出奇招谷客，渣打香港及建行亞洲提供豁免多項手續費的「5免」，凱基證券、滙豐（HSBC）及招商永隆有「6免」，信銀國際、工銀亞洲、交銀香港、上商及花旗齊為「7免」，富邦和輝立享「8免」，大華繼顯、耀才及致富更多達「10免」。

要是融資客想以小博大借錢抽銀債，輝立客許抽25萬元或以下，可借九成及孖展息1.98厘，須100元手續費。致富也提供九成孖展，限抽不多於10萬元。

富途證券為長者專設開戶獎勵，凡開戶並首次存入資金20萬元，認購銀債費用全免。另新客維持日均現金20萬元1年，又完成月供股票或基金，每人均可獲最多3,000元獎勵，包括1,000元現金及2,000元超市禮券。且由今天（8月19日）起，獲牛友邀請的新客，更可額外獲 100元現金券。而成功邀請家中「兩寶」同時存入資金的牛友，最高更可獲1,200元獎賞，全家最高可獲合共7,400元獎賞。

銀債發行額350億元，上限450億元，8月23日開始接受認購，9月2日截止，9月9日公布分配結果，14日正式發行，由此推斷，申請人若首天入票，按理前後被鎖資大約22日。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源