Samsung Solve for Tomorrow 2022首次讓學生自選社會議題　號召全港中小學生為「您想」香港出謀獻策

「共『童』創建『您想』香港」為主題,鼓勵中小學生結合STREAM知識發揮無限創意,為香港不同議題設計創意科技方案,爭奪總值超過27萬港元獎金及獎品。

全球領先科技公司三星電子香港有限公司一年一度的Solve for Tomorrow大型學界科技比賽正式開始。今年的主題為「共『童』創建『您想』香港」,首次讓參賽學生自選各種香港社會議題,發揮無窮創意,加上配合涵蓋科學、科技、探究、工程、藝術及數學各個STREAM領域所學知識,以及4C技能(創意Creativity、批判思考Critical thinking、協作Collaboration和溝通Communication),為「您想」香港設計出創新的科技方案。Samsung除了希望透過比賽推動學生關心更廣泛的社會議題外,亦為整個比賽增添大量新元素,務求做到「更多新玩法,更多機會學習」,讓學生們可以寓比賽於學習。



三星電子香港有限公司董事總經理趙依音表示:「Samsung在今年年初提出『可持續生活方式』(Everyday Sustainability)目標,致力於各個營運層面推動可持續發展。在我們最新發布的可持續發展報告中,亦回顧了我們在產品上的突破,包括運用了棄置漁網及海洋廢棄塑膠,作為智能手機及顯示屏原材料之一、使用低耗電半導體、可以使用室內光線充電的太陽能遙控等。此外,公司在全球營運部門持續推廣使用可再生能源,使該種能源較2020年上升了31%;並計劃在拉丁美洲及西南亞地區達至100%使用可再生能源,而其實美國、歐洲及中國營運部門早已達到這個目標。」



她續稱:「可持續發展只是現今社會其中一個重點課題,今年Samsung Solve for Tomorrow讓學生可以選擇自己擅長的領域,並針對各式各樣的香港社會議題研發創意的科技方案參賽。秉承去年新添的『Together for Tomorrow. Enabling People』宗旨,我們今年新增了不少新元素,培養學生的STREAM知識並提升他們的4C技能。我們期望各位學生可以繼續發揮所長及創意,為香港創造更美好未來。」



首次邀得獎學生參與宣傳推廣



Samsung Solve for Tomorrow 2022 比賽以「共『童』創建『您想』香港」為主題,鼓勵香港學生關注社會環境,自選值得關注的香港社會議題,再結合各個 STREAM 領域的知識,設計出充滿創意且實用的創新科技方案。當中的香港社會議題,可以是有特殊學習需要兒童、自閉症譜系障礙學童、學童壓力、港人精神健康、可持續發展、野生動物保育等等。



另一方面,Samsung特意邀請去年Solve for Tomorrow得獎學生參與比賽的宣傳品拍攝工作,希望透過這個新元素,突出學生是香港未來的主人翁,鼓勵他們盡情發揮創意,創造「您想」的香港,亦希望得獎學生能成為其他同學的榜樣及典範。



新賽制新玩法 讓學生寓競賽於學習



除了讓參賽學生自選社會議題外,Samsung Solve for Tomorrow希望學生充分運用STREAM知識,亦期望培養及訓練他們的4C技巧,以強化廿一世紀必備技能,因此加入一系列新元素:



• 強化免費STREAM工作坊:Solve for Tomorrow比賽自兩年前已新增STREAM工作坊,推廣設計思維及介紹STREAM知識,一直備受學界歡迎,參加人數眾多。故此,今年Samsung將進一步強化工作坊系列,以涵蓋設計思維、機械模組化設計、編程語言、協作及表達技巧,以及影片拍攝等,讓參與的學生可以學到更廣泛的知識。STREAM工作坊系列將在9月進行,詳情會於稍後時間公佈。

• 全新評分方法:為了更能貼近現實環境,除了沿用以往的設計概念、創意度、可行性及技術概念,以及表達技巧作為評分準則外,今年亦特別設立兩個全新評分項目:

o 可持續發展:Samsung希望鼓勵學生一同擁抱可持續發展這個大趨勢,因此大會鼓勵學生把可持續發展元素加進作品,例如採用環保物料、設計概念的經濟模式能否可持續營運及發展並推廣至更廣闊層面等

o 商業模式:為了更貼近現實情況,我們鼓勵學生會一併思考製作方案的成本、如何吸納合作夥伴,以及推廣至更廣泛應用的策略

• SFT證書系統:讓參與不同階段的學生可以獲得階段證書,以表揚他們對項目的踴躍參與



除此之外,與去年一樣,在10月中設有諮詢工作坊,讓同學可於正式遞交作品前,聽取來自科技界以及在各社會議題上的專業人士,對半製成品或設計概念的意見,使成品能體現原有的創意之餘亦可顧及實際用途,請留意稍後公佈。



大會將於2022年12月選出8隊入圍隊伍(4隊來自小學及4隊來自中學),特定的專業導師會在最後階段的導師指導期中,協助隊伍進一步改善作品,並加強其演說技巧。所有入圍隊伍將會在演說日(暫定2023年1月),親身向大會評判介紹及展示作品,並由大會評判作最後評分及排名,預計2023年2月正式公佈和頒發獎項。

這一系列與別不同的比賽元素,旨在為各位參與的學生可以強化STREAM知識及其他廿一世紀必備的技能,更可以與其他學校交流,達到真正寓比賽於學習。



把創意轉化為實際作品 創建「您想」香港同時贏取豐富獎品



由Samsung主辦,資訊科技教育領袖協會及香港教育城協辦的Solve for Tomorrow 2022,將於2022年9月至2023年2月期間舉行,歡迎全港中小學生組隊參加,以STREAM領域所學的豐富知識,結合無窮創意,為「您想」香港出謀獻策,以未來主人翁身份率先為香港作出貢獻。



今年比賽設有「小學組」和「中學組」兩大組別,與去年一樣,兩個組別均設有冠、亞、季和最佳創意獎(各1名),以及優異獎(6名),比賽將會產生合共20隊得獎隊伍,獎金及獎品總值超過港幣27萬元。如欲參加或了解更多Samsung Solve for Tomorrow 2022「共『童』創造『您想』香港」學界科技比賽詳情,請瀏覽:https://www.samsung.com/hk/offer/solvefortomorrow2022/。



Samsung Solve for Tomorrow簡介



全球領先科技公司三星電子有限公司一直致力透過科技創新,為人類帶來劃時代智能生活,為全世界創造更美好的未來。除此之外,Samsung亦透過旗下企業公民計劃中的Solve for Tomorrow比賽凝聚全球年青人的創意及對新科技的熱情,解決當地的社會問題。在2013年,Samsung首次把這個極具意義活動帶到香港,不但激發了數以萬計香港學生的創意,亦為不同的香港社會問題提供各式創新解決辦法。Samsung更希望透過Solve for Tomorrow比賽開創STREAM4CARE的教育思維,鼓勵香港學生在提升涵蓋科學、科技、探究、工程、藝術,以及數學各個STREAM領域知識的同時,培養出一顆關懷社區的熱心,將STREAM知識應用在貢獻社會上。透過這項計劃,我們希望為世界培育出兼具科技知識,同時心繫社會的明日領袖。如欲了解更多有關Samsung Solve for Tomorrow的資料,可瀏覽: https://www.samsung.com/hk/offer/solvefortomorrow2022/。



三星電子有限公司簡介



三星電子有限公司藉著劃時代的創新理念及科技,啟迪全球人類創意,同時塑造人類的未來生活。三星電子有限公司亦致力為全球的電視、智能手機、可穿戴式裝置、流動平板、生活家電、網絡系統、記憶體、系統晶片(System LSI)、晶圓(Foundry)及LED解決方案帶來革命性轉變,提升至更高水平。如欲獲取最新資訊,可瀏覽Samsung新聞中心:http://news.samsung.com/。



