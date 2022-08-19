2019年高價購沙田第一城兩房　業主止蝕輸逾百萬離場

香港銀行快將加息，部分業主心急沽貨，甚至不惜蝕賣單位。其中沙田指標上車盤沙田第一城，有兩房單位業主趁3年額外印花稅（SSD）禁售期剛過即賣樓，若連稅、買賣佣金計，相信蝕約110萬元。

美聯物業黃錦瀚表示，沙田第一城31座高層C室，實用面積327平方呎，兩房間隔，日前以515萬元易手，實用呎價約13,968元。據了解，原業主睇淡後市，加上有意移民，所以蝕賣單位。

資料顯示，原業主於2019年4月以595萬元購入上址，持貨逾3年多，現帳面蝕80萬元，若連稅、買賣佣金計，料實蝕逾108萬元。

【多圖】沙田九肚山富豪．山峯開放現樓示範單位 即睇千萬豪華裝修【下一頁】

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