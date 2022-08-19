英國超額死亡較平均多近萬人 封城或是致命成因？

英國國家統計局周二（16日）公布死亡數據，顯示今年6月以來，當地非新冠死亡人數較過去5年平均高出近1萬人。衛生部已要求對相關數字展關調查，是否與封城或國民保健服務緊張導致醫療延誤有關。

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英國國家統計局（ONS）周二公布「超額死亡」（excess death）數據，顯示當地由6月開始每周死於新冠肺炎以外的普通疾病人數，較平均多約1,000人。超額死亡率亦比過去5年平均高14.4%。

在截至8月5日的一周內，超額死亡人數較平均每周多1,350人，當中有469人死於新冠肺炎、另有881人屬「未解釋原因」（not been explained）死亡。

數據亦指，自6月初以來，非新冠肺炎死亡人數較過去5年同期平均多近1萬人，數字亦較同期死於新冠肺炎的2,811人高逾3倍。ONS分析人口老化問題後，發現仍無法完全解釋超額死亡人數大增的原因。

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英媒引述衛生部指，當局已下令調查有關數據是否與國民保健服務（NHS）供應緊張，導致醫療延誤有關。衛生部將調查是否因封城推遲如癌症、糖尿病及心臟病在內的疾病治療。

英國心臟基金會對數據深感擔憂；The Stroke Association則稱死亡人數不斷上升屬意料之內。

據英格蘭上周統計數據顯示，當地急診症護理水平創歷史新低，超過2萬名患者最少要等12小時才能獲得治療。

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責任編輯：郭麗明