▲ 【恒大危機】前恒大軍師任澤平：曾諫言降負債、反對多元化 但不能越俎代庖代替決策者拍板

恒大 （03333） 去年起深陷財困，近日傳出所有供應商都不願意跟恒大汽車 （00708） 合作，甚至傳出遭收購消息，雖然公司其後否認消息，但同時再將恒大系推上風尖浪口。

曾獲恒大許家印重金禮聘、前恒大集團首席經濟學家兼恒大經濟研究院院長任澤平今日再一次發布題為「諫言、真相與幾句心裡話」的文章，強調自己加盟恒大期間一直諫言降負債、反對多元化的事，在一次公司幹部大會上大受批評。他強調：「研究只能起輔助作用，不可能越俎代庖代替決策者拍板。在此之後，隨著行業和金融監管趨嚴，我也繼續多次分析形勢和提示風險。」

「我依然認為，人要忠於所事，我該講的都講了，只是沒效果；我做了該做的，但最後每個人的觀點立場不同。」

任澤平：內部諫言未獲採納 其後也不在核心決策層

任澤平更提到自己後來長年在北京，也不在恒大核心決策層，專心學術研究，「雖然在公司內部諫言未獲採納，但三年間那些學術理論、宏觀行業研究也是恒大給予了空間和支持，也體現了團隊成員們的情懷和努力。」

任澤平重申網上關於自己言論很多都是假的，包括「任澤平2018年預測，中國未來10年一二線城市房價翻二倍」是是廣東一個自媒體小號所杜撰。

不希望引發輿論關注 仍然希望恒大能走出困境

坊間有關任澤平言論四出，任澤平表示，之前沒有回應，是因為那畢竟是前東家，企業陷入困境，不要再引發輿論關注，「做人多雪中送炭、少落井下石，做人要厚道」。

任澤平強調自己即使離職一年多，仍然希望恒大能走出困境，有個好的結局，因為那涉及很多家庭。但他稱由於自己遲遲沒有正面回應，同時也引發了一些誤解性的言論，對其個人聲譽造成了影響，所以現在不得不回應和澄清。

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編輯：李哲毅