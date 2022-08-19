【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘

▲ 銀債終殺埋身，大小行加港元定存息。

▼ 點擊圖片放大

轉眼間8月已過了逾半，面對銀債埋身擊，本周暫有13間大小銀行調整港元定期存款息，當中12加1減。先說加息者，包括集友今天（8月19日）上調1年期0.1厘，新息率至2.7厘。而日前花旗、大眾銀行、大眾財務、小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）及招商永隆全面加息。

渣打香港 （02888） 推1年期有2.8厘，東亞 （00023） 上調半年期。恒生 （00011） 及大新 （02356） 提高3個月及半年期，而騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 參股的虛銀富融（Fusion Bank）卻向短存埋手，信銀國際上調中長息。反觀，交銀香港連續兩周減息，本周二（15日）再削低中短息。

專家指，挾持4厘墊底息的銀債終殺埋身，下周二（23日）正式開賣，市料業界的加息潮持續至9月10日（中秋節），冀力挽老友記的退款資金。

半年人幣定存最高息2.6厘 8月至今減息浪加劇【下一頁】

全周搶存戰的市況有4大焦點，分別為︰

（1）恒生罕有加入戰團，本周一（15日）提高3個月年息0.3厘，至1.5厘，半年更勁加0.4厘，新報2.1厘。

（2）近期6間大小行鬥搶大額長錢，提高最低入場費變新常態，例如渣打新推1年定存享2.8厘，須200萬元進場。南商勁加1年定存0.18厘，新息率至2.68厘，但起存額亦從100萬元，驟升4倍，至500萬元新錢。

可是，高處未算高，招商永隆把起始金額從50萬元，急增9倍，至500萬元才享最高特惠息。同樣，打普惠金融牌的虛銀亦跟大隊，富融上周驟加1年息0.7厘，至2.7厘，但上車銀碼從1元提升至50萬元。

富邦更「加辣」，該行自下半年以來首度降息，1年減0.1厘至險守3厘，卻把上車銀碼由50萬元，倍升至100萬元。建行亞洲的起跳金額更動輒過百萬元，把進場費由300萬元，勁加至800萬元，超過「一球」美金。

（3）美資大行罕有連續兩周搶存，花旗於周一齊加半年及1年期0.19厘，新息率分別報2.5厘及2.71厘，兩計劃不設最低存款額。

（4）本周再現破頂息，招商永隆微加兩年期0.05厘，至2.85厘，再創同存期新高。

1年美元定存高息王3.6厘 港銀掀加息潮搶吸美元資金【下一頁】

至於本周高息榜只有3個月及半年有變，先說3個月，花旗於周一驟加0.3厘，至2.78厘，續雄霸榜首。大新上調此存期至2.4厘，追貼富邦及建行亞洲，3行齊列亞軍。而工銀亞洲維持2.25厘，險守季軍。

半年期有大執位，大新一周3連加，累升0.5厘，至2.8厘，遂晉級冠軍，跟富邦呈雙冠王。工銀亞洲以2.65厘穩守第2位，建行亞洲憑2.6厘位列三甲。

1年期續以華僑永亨的3.18厘稱王，緊接其後是大眾財務及富邦的3厘，工銀亞洲以2.95厘力守三甲。東亞的2.88厘及渣打新推2.8厘，兩行躋身5強。

1個月是滙豐（HSBC）的5厘奪冠，但須參加指定的股票獎勵計劃。論及冠絕全城是集友7天年息享6厘，以存款上限500萬元計，速賺5,700元。388天以華僑永亨的3.28厘膺高息王，惟須注意，高息王的截止期是明天（20日），若不再順延，超高息現正倒數。

此外，單以發鈔行比拼，目前1年期以渣打的2.8厘冠絕發鈔行，拋離中銀香港 （02388） 的2.2厘，及滙豐的2.1厘，但兩間龍頭大行的門檻僅1萬元新錢，渣打要求200萬元進場。而渣打另有相同存期享2.4厘，網上或手機銀行開立的門檻僅須1萬元，分行敘造要求100萬元。半年期方面，中銀及滙豐同為1.7厘，高於渣打的1.3厘。3個月期，中銀以1.2厘居首，滙豐為1厘，渣打僅0.7厘。

渣打1年港元定存息2.8厘 冠絕發鈔行【下一頁】

港息後向繫於美息，聯儲局剛公布7月議息紀錄，市場解讀或放緩加息，但昨晚儲局官員又放鷹，刺激美元再重上107。高盛預期，儲局9月22日議息只加0.5厘，但屆時料本港首度上調最優惠利率（P）0.25厘，P息乃自2019年再調整。大摩亦料9月加P息。

惟花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨回應本報查詢指，預計聯儲局的加息步伐將會比市場預期更加鷹派。雖然該行已把美國今年底CPI預測由7.3%下調至6.9%，但繼續預期核心通脹會促使儲局在9月再加息75點子，政策利率在年底時達到4厘至4.25厘區間，並且可能在2023年初進一步上升。

廖嘉豪又維持， 今年香港經濟增長0.5%，而CPI升1.7%，明年升3%。

順帶一提，平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通銀行（PAOB）轉戰線，搶活息，不分新舊客戶，昨推新資金活期存款年利率1.2厘，以上限100萬元計，整個存期（由8月18日至9月30 日）最高可賺1,446元，優惠先到先得，額滿即止。

另中國中免 （新上市編號：01880） 的凍資將於下周三（24日）解禁，銀根轉趨鬆動。何況第7批銀債於9月2日才截止，新股集資王的向隅資金已回籠。銀債於8月23日正式推售，發行額為350億元，視乎反應最終可提高至450億元。而1個月拆息兩連跌，今天報1.85厘，港滙近日再轉弱，走資壓力惹關注，銀行總結餘現為1,292.93億元。

更多【高息定存】文章

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

相關文章：【港元定存】高息定存多只屬短期 專家指買銀債較港元定存划算

【紐元定存】紐元定存息最高11.88厘 中銀料下周新西蘭加息半厘

【港元定存】港元定存高息王6厘 速賺5700元利息

緊貼熱門股變化，掌握最新形勢，立即免費使用《香港經濟日報》App

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源