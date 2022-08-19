【金管局人事】金管局副總裁劉應彬提早退休辭職　11月離任　重返金管局僅兩年多

▲ 【金管局人事】金管局副總裁劉應彬據報本周辭職 重返金管局僅兩年多

上任不足一年半的金融管理局副總裁劉應彬辭職。金管局宣布，劉應彬因提早退休而辭職，並將於11月1日離任。劉現時主管貨幣管理、外事及經濟研究方面的工作。金管局指，其副總裁一職空缺，將會安排公開招聘。由財政司司長領導的遴選小組會負責金管局副總裁的遴選工作。在遴選工作完成後，金管局會另作公布。

金管局總裁余偉文表示，感謝劉過去多年盡心竭力投入金管局的工作，貢獻良多，尤其是在金融穩定和市場發展方面的工作。

劉應彬1997年入職金管局 2013年曾離職

彭博引述內部備忘錄，劉應彬於本周辭職，將於11月1日正式卸任，屆時將展開公開選聘程序。按金管局目前分工，金管局三名副總裁之中，劉應彬主管外事、貨幣管理及經濟研究工作，阮國恒主管銀行監管職能，李達志主管外匯基金和金融基建。

劉應彬1986年加入政府為政務主任，於1997年轉至金管局工作，2013年首次離職金管局前擔任助理總裁（貨幣管理）。

劉應彬其後進修並任職於非政府組織，2017年出任香港年金公司總裁，2019年「借調」至金管局任高級助理總裁，並在2021年3月獲委任為副總裁。

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編輯：胡學能