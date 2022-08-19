▲ 【小米業績】小米次季收入跌20.1%、經調整純利20.8億人幣略勝預期 清理庫存拖累手機毛利率

小米 （01810） 周五收市後第二季業績揭盅，上季智能手機需求疲弱及整個行業處於清理庫階段存等，小米次季收入約701.71億元（人民幣，下同），按年跌20.1%，好過預期的698億元；列賬純利約13.86億元，按年跌83.2%，遜預期的14.98億元；經調整純利約20.81億元，按年跌67.1%，好過預期的19.88億元。

值得留意是，小米上季智能手機分部毛利率為8.7%，按年跌3.7個百分點，小米指出，期內清理庫存增強促銷力度，尤其內地618電商購物節期間，以及美元升 值使銷售成本增加所致。整體毛利率由去年同期的17.3%下降至次季的16.8%。

小米指出，全球宏觀經濟波動、新冠疫情反覆等因素對整體智能手機市場需求的影響延續。小米次季手機出貨量3910萬部，按年跌26.1%，符合預期的3900萬部；而平均手機售價1,116.7元，按年跌3.1%，但好過預期的1,075元。

上季智能大家電收入增長超過25% 惟通脹影響IoT產品海外銷情

全球通脹影響小米IoT與生活消費產品海外銷情，小米稱，滑板車、掃地機器人等非生活必需產品需求按年下滑，不過內地市場包括空調、冰箱、洗衣機等智能大家電錄得增長。

小米上季智能大家電品類收入按年增長超過25%，創歷史新高，其中空調產品第二季度出貨量超過120萬台，按年增長超35%。

小米6月底投資超過400家公司 總賬面價值按年增9.6%至634億元

此外，上季互聯網服務分部收入按年減少0.9%至69.71億元，小米解釋，由於金融科技業務收入減少，惟部分被電視增值服務及遊戲業務收入增加所抵銷。

小米汽車繼續成為發展重心之一，小米上季研發開支按年增加22.8%至37.63億元；資本開支13.96億元，按年增5.6%。小米稱，截至6月底共投資超過400家公司，總賬面價值634億元，按年增長 9.6%。

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記者：李哲毅