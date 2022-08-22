【小米業績】小米半日跌3%　王翔：下半年手機出貨量或好轉、庫存降至健康水平　次季收入跌兩成、經調整純利20億人幣同勝預期

▲ 【小米業績】小米次季收入跌20.1%、經調整純利20.8億人幣略勝預期 清理庫存拖累手機毛利率

小米 （01810） 周五收市後第二季業績揭盅，上季智能手機需求疲弱及整個行業處於清理庫存階段等，小米次季收入約701.71億元（人民幣，下同），按年跌20.1%，好過預期的698億元；列賬純利約13.86億元，按年跌83.2%，遜預期的14.98億元；經調整純利約20.81億元，按年跌67.1%，好過預期的19.88億元。

小米今低開2%，報11.42元，半日收報11.28元，跌3.3%。

小米總裁王翔在記者會上稱，預計下半年手機出貨量表現會較上半年好轉，因為中國疫情漸趨穩定，小米今季推出具吸引力的新產品，下半年也有黑色星期五及聖誕促銷等，不過考慮到市場大盤或按年下滑，「仍然會謹慎一點」。

王翔指出，上半年經濟及政治環境的轉變超出手機行業預期，導致整個供應鏈也由短缺局面變成供過於求，需要處理過高的庫存。他提到，上季內地618電商節是好機會清理舊產品庫存，目前小米庫存回落到健康但略為偏高水平，首席財務官林世偉強調，小米有能力處理銷售渠道餘下的庫存。

林世偉：7、8月推新高端產品有助下半年毛利率

上季毛利率16.8%，按年降0.5個百分點，首席財務官林世偉指出，除了去庫存影響外，期內新產品不多，以及美元走強也影響毛利率，但隨著7、8月推出新高端產品，相信對下半年毛利率有幫助。

內地多省再傳限電，王翔估計，天氣影響近期電力供應短缺，但對公司影響不大。

智能手機毛利率跌3.7個百分點

值得留意是，小米上季智能手機分部毛利率為8.7%，按年跌3.7個百分點，小米指出，期內清理庫存增強促銷力度，尤其內地618電商購物節期間，以及美元升 值使銷售成本增加所致。

小米指出，全球宏觀經濟波動、新冠疫情反覆等因素對整體智能手機市場需求的影響延續。小米次季手機出貨量3910萬部，按年跌26.1%，符合預期的3900萬部；而平均手機售價1,116.7元，按年跌3.1%，但好過預期的1,075元。

上季智能大家電收入增長超過25% 惟通脹影響IoT產品海外銷情

全球通脹影響小米IoT與生活消費產品海外銷情，小米稱，滑板車、掃地機器人等非生活必需產品需求按年下滑，不過內地市場包括空調、冰箱、洗衣機等智能大家電錄得增長。

小米上季智能大家電品類收入按年增長超過25%，創歷史新高，其中空調產品第二季度出貨量超過120萬台，按年增長超35%。

小米6月底投資超過400家公司 總賬面價值按年增9.6%至634億元

此外，上季互聯網服務分部收入按年減少0.9%至69.71億元，小米解釋，由於金融科技業務收入減少，惟部分被電視增值服務及遊戲業務收入增加所抵銷。

小米汽車繼續成為發展重心之一，小米上季研發開支按年增加22.8%至37.63億元；資本開支13.96億元，按年增5.6%。小米稱，截至6月底共投資超過400家公司，總賬面價值634億元，按年增長 9.6%。

（第二版加入記者會內容）

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記者：李哲毅