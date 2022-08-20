【新股IPO】中石油母公司傳有意分拆銷售業務上市

引述外電報道，中石油（00857）正考慮將銷售及貿易業務分拆上市，其母公司中石油集團已要求外部顧問就有關計劃的可行性提供建議。據悉，今年初油價飆升，令中石油考慮將業務變現，而目前有關計劃仍處初步階段，由於業務結構複雜，公司尚未敲定任何決定。

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中石油有四個主要業務，包括勘探及生產、煉油及化工、銷售，和天然氣及管道業務。去年銷售業務營業額為2.17萬億元人民幣，按年增長45%，營業利潤132.8億元人民幣；集團去年國內成品油銷售量達11125.6萬噸，國內加油站數量達22684座。

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記者：張以正