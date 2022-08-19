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【疫市營商】外賣平台平衡三方利益　提倡平等貼地留人才

商業 16:00 2022/08/19

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疫情衝擊本港堂食生意，不少餐廳投放更多資源於外賣業務上，為外賣平台帶來更多商機。面對合作夥伴和外送需求不斷增加，戶戶送（Deliveroo）關注「消費者、外送專員、零售及餐廳」三方之間的平衡，並以3大策略留住專才。

【工作健康】關注工作空間設計　助員工提升生產力

戶戶送（Deliveroo）香港區總經理許志賢表示，疫情令外賣成為餐廳重要的生意來源之一。該企在港的餐廳合作夥伴，由2020年9月約8,000家餐廳，上升至今年初的超過1萬家，升幅超過25%。

他續指，在一般市民眼中，外賣平台的客人可能是指點餐的消費者。但在其眼中，除了消費者外，零售和餐廳合作夥伴，以及所有外送員也是戶戶送的客戶。

他們是一個三角關係，疫情之下更讓我們多了一份使命感，讓三方都能透過戶戶送獲益。

外送服務急增　設法致3贏

許志賢留意到部分餐廳合作夥伴有意在其他地區開設分店，以把握更多外賣商機。

但老闆們可能會擔心其他區的實際市況不如自己所想，或者本身有堂食業務需要打理。

故未必願意或者有能力，投放太多資源開設有堂食服務的分店。有見及此，該企自2020年起再推出7間「戶戶小廚」，增至現時的共8間分店 ，為餐廳提供更多試點專營外賣生意，以作為「開分店」的替代方案；同時，亦是解決地區消費者對外賣的需要。

與此同時，許志賢又了解到消費者除了對餐點外送服務需求殷切外，

外送的速度，甚至對生活用品外送服務，都有一定需求，

故在7月加推「戶戶超市」，並招聘超過20人組成專責團隊處理相關業務綫。

在不斷增加新服務的同時，過去一年半，單是在香港，戶戶送的外送員人數增加了至少5,000人。韋鍵昌預計，今年該企香港區員工總人數將會比去年上升近一倍。

料員工增一倍　3大理念留人才

在市場人才短缺的情況下，覓得合適專才固然難，要留住有經驗的人才更是一大挑戰。許志賢與韋鍵昌分享其3大管理策略，包括：1.增加溝通橋樑，提出「貼地」政策；2.增加員工歸屬感及成就感；以及3.拉近與員工之間距離，摒棄階級觀念。

許志賢指出，管理人才最重要的是建立彼此之間的信任，良好溝通是少不了，

我們每星期都會與不同部門一起午膳，即使不能用餐也會有一些非正式的交談機會。

該企在辦公室設計上，甚至不設經理房。不論職位高低，都是同處一個工作空間，強調員工之間的平等和加強溝通。

他又指，外送工作彈性很大，成功吸引不少年輕人入行，但

外送員除了是重要的人力資源外，亦是公司的客人。

在疫情嚴峻期間，除了提供無接觸交收服務，及在8間戶戶小廚中存放大量防疫物資外，其疫下貢獻亦不容忽視。因此，不時會推出獎勵計劃，如《小費雙倍賞》活動。透過提供額外獎勵，讓外送員知道公司對他們的重視，鼓勵外送員繼續留任。

韋鍵昌則表示，外送員除了需要物質上的支援，亦希望如其他辦公室員工一樣，參於更多公司舉辦的社會活動，

你真的是落區，親身接觸過才會了解到原來他們有一些被忽略的需要。
 

分享公司情況　產生歸屬感

經新冠一疫，兩人明白到在工作安排和制定公司政策時，有很大彈性和各種可能，不但可以為有需要的員工繼續安排在家工作，就如以往為員工提供的健身室月費資助，都在健身室停業期間，將相關福利擴大至包括瑜伽等網上課程。

韋鍵昌指：

公司規模大，員工或會誤以為自己的工作微不足道，

當企業適時地分享公司發展情況，讓他們了解到其工作的成效，就能從中得到成功感和歸屬感。

【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成

【美食商機】3成日人為舒壓放縱飲食　濃味高油脂食物銷售增

記者：殷凱怡

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