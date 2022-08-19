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【內房危機】恒大地產6個項目被泉州金控集團受託接管　總面積約138萬平方米

股市 15:35 2022/08/19

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【內房危機】恒大地產6個項目被泉州金控集團受託接管　總面積約138萬平方米

恒大 （03333） 6個項目被泉州金控集團受託接管，總面積約138萬平方米。據建省泉州金控集團官方微信公眾號在8月17日發布消息指，泉州金控集團承接了恒大地產（泉州區域）6個項目的託管任務，分別位於石獅、南安、惠安、安溪、永春等地。

泉州金控集團表示，8月11日，在泉州市住建局等單位的共同鑑證下，泉州金控集團與恒大（泉州區域）6個項目各方簽訂了託管協議，正式受託接管項目後續工程建設、銷售以及與之相關的其他事項管理工作。託管協議的簽訂，標誌著恒大（泉州區域）6個項目託管工作，遵照「法治化、市場化」原則全面啟動，奠定了全面實現「保交樓、保民生、保穩定」目標的堅實基礎。

協議簽訂後，泉州金控集團抽調人員成立工作專班，高位推動、高效整改、全方位推進，圍繞區域項目「竣工一盤交付一盤」目標，緊盯項目建設關鍵環節和困難問題，持續推進項目復工復產。

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編輯：姚卓然

中國恒大（03333） 內地物業 恒大 泉州

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