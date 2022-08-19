【ET講股通】梁耀康：炒缺電（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

恒生指數今早低開107點，開市報19656點，反覆升至最高位19898點後回軟，尾市暫跌至19755點，倒跌8點或0.04%。恒生科技指數亦跌0.09%，暫報4188點。騰訊 （00700） 績後再升0.64%、阿里巴巴 （09988） 升近1%、美團則偏軟跌逾1%。東方海外 （00316） 半年盈利倍賺兼派特別息，午後抽升近7%。市場炒缺電，電力股抽上，華能國際電力 （00902） 升8%、華潤電力 （00836） 升6%，大唐發電 （00991） 升7%。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

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00：08 港股今日市況速覽

00：45 內地夏天高溫電力緊張 火電、風電相關股及煤炭股齊炒上

01：11 華潤電力 （00836） 半年少賺22%削派息 大批風電及光伏項目下半年併網

04：22 買電力股宜揀已公布業績股份 火電股能見度比風電股高

06：20 華能國際電力 （00902） 冇貨宜候破前浪頂追入

06：52 內地缺電持續 華潤電力 （00836） 升穿下降軌有機會真突破

09：05 內地煤價近日變化不大 兗礦能源 （01171） 現強勢

09：35 中國神華 （01088） 即將公布業績 8-9厘股息應能維持

12：10 潛力股推介：中國建築國際 （03311）

17：53 恒指今收市公布季檢結果 染藍魔咒或再發功

19：35 快手 （01024） 有被騰訊 （00700） 減持風險 一旦回調至60元左右可考慮吸納

21：30 網易 （09999） 純利按年升近5成 新遊戲版號未獲批現隱憂

27：21 港股收市市況速報



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**重溫【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日升9點，收報19773點，大市成交額821億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，市場繼續炒作缺電概念，火電股、煤炭股繼續炒上，華能 （00902） 升8.6%最勁，潤電 （00836） 升6.1%至6.08元。

潤電早前放榜，上半年業績欠佳，惟反映板塊營運已較去年下半年改善，加上向新能源轉型的進展理想，股價連日造好。有意跟炒缺電概念的話，火電股勝算高於風電股。潤電下級阻力看17.58元。

煤炭股方面，兗礦能源 （01171） 升3.8%，神華 （01088） 升2.8%。煤炭股之後將放榜，高派息料可維持，可作為半收息股放入投資組合，惟股價大升空間或有限。

港股近三周一直窄幅波動，續可在業績股中尋寶，如中國建築國際 （03311） ，股價升5.5%至8.7元，技術上突破下降軌，可分批收集，目標看9.5、10元。

中金列出多隻染藍潛在股，惟相關股份未見有特別表現。

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