  • 29°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：炒缺電（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:48 2022/08/19

分享：

分享：

恒生指數今早低開107點，開市報19656點，反覆升至最高位19898點後回軟，尾市暫跌至19755點，倒跌8點或0.04%。恒生科技指數亦跌0.09%，暫報4188點。騰訊 （00700） 績後再升0.64%、阿里巴巴 （09988） 升近1%、美團則偏軟跌逾1%。東方海外 （00316） 半年盈利倍賺兼派特別息，午後抽升近7%。市場炒缺電，電力股抽上，華能國際電力 （00902） 升8%、華潤電力 （00836） 升6%，大唐發電 （00991） 升7%。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3332235

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？**

 

 

責任編輯：霍耀堂

------

恒指全日升9點，收報19773點，大市成交額821億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，市場繼續炒作缺電概念，火電股、煤炭股繼續炒上，華能 （00902） 升8.6%最勁，潤電 （00836） 升6.1%至6.08元。

潤電早前放榜，上半年業績欠佳，惟反映板塊營運已較去年下半年改善，加上向新能源轉型的進展理想，股價連日造好。有意跟炒缺電概念的話，火電股勝算高於風電股。潤電下級阻力看17.58元。

煤炭股方面，兗礦能源 （01171） 升3.8%，神華 （01088） 升2.8%。煤炭股之後將放榜，高派息料可維持，可作為半收息股放入投資組合，惟股價大升空間或有限。

港股近三周一直窄幅波動，續可在業績股中尋寶，如中國建築國際 （03311） ，股價升5.5%至8.7元，技術上突破下降軌，可分批收集，目標看9.5、10元。

中金列出多隻染藍潛在股，惟相關股份未見有特別表現。

香港經濟日報集團免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

相關文章

期指跌後回升 咩位吸納博反彈？
2022/08/17
期指跌後回升 咩位吸納博反彈？
長實集團（01113）9月5日除淨 走勢受壓失守咩價要沽？
2022/08/17
長實集團（01113）9月5日除淨 走勢受壓失守咩價要沽？
大唐發電（00991）近12厘息吸引 升穿咩關鍵位最值博？
2022/08/17
大唐發電（00991）近12厘息吸引 升穿咩關鍵位最值博？
嘉里物流（00636）價量齊升創月高 突破圓底目標價速睇
2022/08/17
嘉里物流（00636）價量齊升創月高 突破圓底目標價速睇
期指上落市宜觀望 短線趨跌咩位有支持？
2022/08/18
期指上落市宜觀望 短線趨跌咩位有支持？

你可能感興趣

期指跌後回升 咩位吸納博反彈？
13:38 2022/08/17
期指跌後回升 咩位吸納博反彈？
長實集團（01113）9月5日除淨 走勢受壓失守咩價要沽？
13:42 2022/08/17
長實集團（01113）9月5日除淨 走勢受壓失守咩價要沽？
大唐發電（00991）近12厘息吸引 升穿咩關鍵位最值博？
17:13 2022/08/17
大唐發電（00991）近12厘息吸引 升穿咩關鍵位最值博？

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：只買績優股（附Time code）
2022/08/18
【ET講股通】梁耀康：只買績優股（附Time code）
【ET講股通】孫運喜：消息主導（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/08/17
【ET講股通】孫運喜：消息主導（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：疑雲陣陣（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）
2022/08/16
【ET講股通】孫運喜：疑雲陣陣（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：驚經濟放緩（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）
2022/08/15
【ET講股通】梁耀康：驚經濟放緩（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：升勢待確認（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/08/12
【ET講股通】梁耀康：升勢待確認（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
美股 恒生科技指數 阿里巴巴－SW（09988） 電力 港股 股票 指數 大唐發電（00991） 東方海外（00316） 恒生指數

上一篇文章

【俄烏戰爭】俄羅斯星巴克改名星咖啡　再有美資連鎖「重開」

下一篇文章

【業績｜公用股】煤氣中期少賺兩成至33億　每股派息12港仙、股息率近4.3厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【業績｜航運】東方海外半年盈利再增一倍、全日升近7%　中期息連特別息46.8港元、近3次派息投資者每手收逾5萬
【業績｜航運】東方海外半年盈利再增一倍、全日升近7%　中期息連特別息46.8港元、近3次派息投資者每手收逾5萬
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【港股市況】東方海外豪派6美元息、績後升逾6%　恒指微升9點、收市後公布季檢結果（不斷更新）
【港股市況】東方海外豪派6美元息、績後升逾6%　恒指微升9點、收市後公布季檢結果（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌42點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌42點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款