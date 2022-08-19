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【電動車電池】贛鋒鋰業李良彬：鋰資源足夠滿足電動車發展需要　鋰鹽價格或逆轉向下

股市 15:21 2022/08/19

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贛鋒鋰業李良彬：鋰資源足夠滿足電動車發展需要　鋰鹽價格或逆轉向下

隨著電動車滲透率提升，作為電池重要原料之一的金屬鋰成為市場關注重點之一。贛鋒鋰業 （01772） 董事長李良彬表示，目前的鋰資源足夠滿足全球新能源車發展需要，隨著全球鋰項目產能釋放的高潮到來，鋰鹽價格有可能發生逆轉。

李良彬在出席一個會議時表示，除主要鋰礦、鋰鹽企業外，傳統礦企、下游鋰電材料及終端汽車廠商為保障自身供給，亦加速佈局鋰礦資源，建設自身鋰鹽冶煉工廠。一旦這些企業都加入進來，鋰鹽產能會快速提升，產能釋放迎來新高潮，預計鋰電池產能在2024至2025年達到高潮後，擴建速度會有所放緩。

他指，鋰供應緊張及價格持續上漲，主要是因為鋰資源開發與投產周期長，鋰礦開發周期需要3至5年，鹽湖提鋰開發周期需要5至8年，而鋰電池擴產速度過快，再加上上游企業在產能擴張方面十分謹慎。

他又表示，若果資源企業與公司一樣加快發展，碳酸鋰價格很難達到每噸50萬元的水平。

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

 

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【大行報告】高盛看淡電動車電池原材料價格前景、削贛鋒鋰業目標價　H股剔出「確信買入」名單

編輯：梁安琪

港股 電動車 汽車 新能源 贛鋒鋰業（01772）

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