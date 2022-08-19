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【著數優惠】惠康葵涌商場店開幕　鋪面逾1.5萬呎、88元條沙巴龍躉作開幕招徠（多圖）

Hot Talk 16:09 2022/08/19

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【著數優惠】惠康葵涌商場店開幕　鋪面逾1.5萬呎、88元條沙巴龍躉作開幕招徠

DFI零售集團（星：D01）公布，旗下惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）於葵涌商場開店，佔地逾1.5萬呎，提供來自全球超過45個地區的逾1,100種鮮活食材。

    點擊圖片放大
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本周末至9月底期間設多項限時優惠

新店設優惠及特區，即日起至周日（19日至21日）期間，鮮活沙巴龍躉（約12-14両重）每條售88元，300克澳洲安格斯西冷牛扒兩件售100元及昆明西蘭花每個售3.5元；店內常設特價專區包括「15元蔬菜區」、「20元2件至3件至抵特區」及「20元、30元及40元熱帶水果區」。

即日起至9月15日期間，新店內消費滿100元，可參與抽獎活動1次，獎品包括水果、蔬菜、零食、飲品及家品；9月1日或之前以yuu會員消費滿100元可獲雙倍積分；至9月29日或之前，新店每售1包御品皇香米，惠康即捐出一包8公斤香米予區內有需要人士。

惠康Fresh葵涌商場店

地址：新界葵涌葵涌商場2樓213號舖

營業時間：上午7時30分至晚上11時

編輯：宋佩恩

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