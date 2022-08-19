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倫敦地鐵同巴士加入罷工 首都交通續停擺

環球社會熱點 15:20 2022/08/19

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英國各行業積極發動罷工，抗議薪酬加幅不達通脹，無法減輕生活成本壓力。繼鐵路工人後，倫敦地鐵及巴士亦加入罷工，使首都交通繼續受影響。交通部指罷工威脅不及以往，因為更多民眾在家工作。

英國今冬或4日無電用 明年能源費恐逾4萬 【下一頁】

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會牽頭的罷工分別於周四（18日）及周六（20日）展開，倫敦地鐵及巴士工人亦在周五（19日）加入罷工，導致當地大部分地鐵及西部與西南部巴士路線暫停服務。

RMT秘書長林奇（Mick Lynch）表示，倫敦地鐵高層與政府秘密協商打算炒人，更有意以削減補貼為由不改善工作環境與減少退休金。林奇要求政府不要嘗試用削減人手及薪酬維持便宜的交通服務收費，應加強投資成為世界級交通網絡。

交通部發言人表示，因為更多人可以在家工作，交通服務罷工的威力不及以往，更指罷工只會傷害工會代表的工人。發言人促請工會做正確的事情，盡快完成商討及達成協議，及早改革英國鐵路系統。

英國能源價格飆WFH成本大增 冬天返公司反而吸引？ 【下一頁】

倫敦運輸局營運長洛德（Andy Lord）為罷工帶來的不便向市民致歉，呼籲各大工會與局方合作，共同尋找解決方法，避免影響民眾外出及傷害英國經濟。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）發言人強調，根據過往協議，不會有人失去工作。

受連日罷工行動影響，英國周四及周六的火車班次大幅減少，只剩5分1班次行駛，一半路線停止服務，並只維持至傍晚6時30分。下周日（21日）早上的火車服務估計亦會周六的罷工波及。

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責任編輯：吳漢培

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