【新界西首間】惠康Fresh進駐葵涌佔地15,000呎 設多個食材專區及食街 開幕限定88元原條鮮活沙巴龍躉

惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）正式進駐新界西，新店選址葵涌商場，佔地超過15,000呎，搜羅世界各地超過45個地區的優質食品，鮮活食材種類更多達1,100種。新店設有多個食材專區及食街，當中人氣泰國餐廳「金泰子」及40年老字號「聯豐粉麵廠」更是首度進駐葵涌區，提供一系列泰菜及腸粉麵食，麵包櫃位更推出優惠新品 「金甜芝士吐司」。另外必試人氣單品「月島芝士撻」，撻底由日本直送，配上日本芝士醬及澳洲忌廉芝士，及1,024層酥脆皮的 「鮮果拿破崙蛋糕」。開幕期間新店將推出限定優惠，由8月19日至8月21日，昆明西蘭花只售3.5元一個、鮮活沙巴龍躉（約12-14両重）只售88元一條，而澳洲安格斯西冷牛扒（300克）更只售100元兩件。

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位於葵涌商場的惠康Fresh，設有多個食材專區，包括：「新鮮蔬果」、「新鮮麵包」、「新鮮海鮮」、「新鮮豬肉」、「新鮮麵條」及「食街」等，當中「新鮮麵條」由本地40年老字號聯豐粉麵廠出品，每日提供新鮮製造麵食，如腸粉、蝦米腸、上海麵及拉麵等。

新店亦設有至抵特區，讓一眾街坊慳得更多。當中「20元/2份，20元/3份及15元蔬菜區」及「20元/2份，20元/3份至抵特區」精選新鮮蔬菜及環球產品，以「超抵價」發售。「20元/30元/40元熱帶水果區」則提供多款時令熱帶水果，如20元份山竹或中國紅火龍果、30元份中國水蜜桃、腰芒、楊桃，及40元份紅天桃或中國金煌芒果等。店內更有即開大樹菠蘿，每天新鮮到店，確保水果新鮮。

店內的食街匯聚多款即製美食，更有駐場師傅提供烹飪服務。當中惠康首個日式熟食壽司櫃位，由超過18年經驗壽司師傅主理，每日現場即製超過60款日式美食，當中「彩虹卷」更是人氣新品，產品結合三文魚、吞拿魚、立魚及赤海蝦巧手製作，絕對不容錯過。

熱選人氣食品一覽

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首次進駐的人氣「金泰子泰國餐廳」，由入行超過30年的泰國廚師主理，為區內帶來鮮有的泰國菜，必試人氣甜品「招牌芒果糯米飯」。

「麵包櫃位」則提供每日現場新鮮焗製麵包及甜品，包括葵涌店優惠新品——「金甜芝士吐司」，使用王牌金甜牛油包製作，塗上香甜芝士醬再以高溫燒製並加入軟心芝士餡料，香濃美味。「月島芝士撻」撻底由日本直送、配上日本芝士醬及澳洲忌廉芝士新鮮烤焗，表面金黃焦香內裡軟心；「鮮果拿破崙蛋糕」由4層拿破崙酥底、共1,024層酥脆皮製成，每層酥底均注入吉士醬及加上大量鮮果肉，甜食愛好者保證一試難忘。

此外，店內的食品種類繁多，來自全球約45個地區，當中熱帶蔬果更是特別推介之選。當中包括來自越南，肉厚如枕頭而味道香甜的原個金枕頭榴槤、具有膳食纖維的當造土耳其空運無花果及一系列空運西班牙提子：糖度可高達22的「棉花糖提子」及帶有淡淡玫瑰香味的「玫瑰黑提子」，以及高糖度的「甜匠女神西瓜」、「甜匠冰糖蜜瓜」及口感爽脆的「甜匠蜜翠冬棗」等，為顧客帶來更多樣化，更驚喜的水果選擇。

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其他優惠資料

由8月19日至9月15日，顧客於新店購物滿100元或以上（以即日單一機印收據或及折實後價錢計算），即可參加幸運輪活動一次，獲取禮品乙份，禮品包括新鮮水果或蔬菜、精選零食飲品及家品等。於8月19日開幕當日，新店將有汽球派發活動及出動惠康Fresh專車於葵涌區巡遊，與各位街坊大玩遊戲，送出小禮品。此外，由8月19日至9月1日，yuu會員凡購物滿100元即可賺取兩倍yuu積分，多買多賺。

此外，由8月19至21日，任選雪糕或雪條2盒照價再9折，購買任何產品滿100元更可以38元換購2盒滋味日本蛋（10隻裝）；於8月22至25日，任選面紙（盒裝／抽取式面紙、迷你紙手巾）或廚房紙2件照價再9折，購買任何產品滿100元更可以48元換2排IF椰青水（4支裝）。

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由即日起至9月1日，顧客凡以消費券電子支付方式、現金或信用卡購買1,000元購物現金券，即送50元現金券及120元指定品牌優惠券；購買2,000元更送120元現金券及120元指定品牌優惠券，多買多賞；以恒生信用卡購買更可享額外高達12,000yuu積分或60元cash dollars回贈，現金券有效期長達2年及無最低消費要求，買得多、送得多。

「澳門樂宮曲奇」被譽為去澳門旅遊必買手信之一，樂宮餅店乃當地的著名人氣餅店，惠康新引進其馳名牛油曲奇，包括腰果、合桃及杏仁3款口味，當中腰果曲奇餅更是長期熱賣單品，口感鬆酥濃香，每一口均吃到粒粒的腰果，保證一試難忘。曲奇均是純手工新鮮製造，無添加防腐劑，絕對是佳節送禮之選。

由8月19日至9月29日，惠康Fresh葵涌店將特別推出「食咗飯未」愛心米庫慈善行動。新店每出售一包御品皇香米，惠康即捐出一包8公斤御品皇優質泰國茉莉香米，與膳心連一同照顧葵涌區有需要的一群，分享愛與美好。

惠康Fresh葵涌商場店

地址：新界葵涌葵涌商場2樓213號舖 營業時間：上午7時30分至晚上11時

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責任編輯：嚴浩文