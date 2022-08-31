貿易服務數碼化　中銀香港為企業帶來多項營商便利

本港經濟自第五波疫情後逐步回穩，但企業在複雜多變的經營環境下仍然面對不少挑戰，且對數碼化金融服務的需求有增無減。不少銀行都推出嶄新的網上企業支援方案及多元化的電子商貿服務，為企業提供包括進出口貿易結算及融資、保理、擔保函等線上金融服務，協助他們提升營運效益。



針對貿易流程各種痛點 iGTB NET逐一對症下藥



企業經營進出口生意，每日與銀行有許多業務往來，營商環境分秒必爭，銀行和企業間以實體文件傳遞處理貿易業務信息，除了費時且容易出錯外，更無法實時追蹤交易情況，業務審批亦可能因為地域限制而遇到阻礙。因此企業處理貿易業務時更關注如何提升業務效率。



中銀香港交易銀行部助理總經理勞秉榮表示：「針對以上問題，中銀香港全功能網上電子交易銀行服務平台iGTB NET推出一站式的環球貿易服務，以敏捷工具輔助企業線上迅速申請貿易服務，更提供iGTB Mobile手機銀行功能方便客戶遙距授權交易，及後實時追蹤交易狀態、查詢交易紀錄和文件，因應上述各個痛點，滿足企業在新常態、新模式下的經營需要。」



針對企業需要 提供多元化貼心服務

除了針對各項痛點逐一撃破，iGTB NET更特設多項增值功能，為企業在處理貿易業務時的不同需要提供便利。



情境1：想輕鬆獲取資金拓展業務？

iGTB NET設有「可用資金紀錄」功能，實現一鍵搜索所有可作貿易融資申請的單據紀錄，方便客戶集中管理貿易單據，提升資金管理效率。客戶更可個性化輸入融資金額、到期日等各項需求，iGTB NET即會根據篩選條件靈活提供合適的融資方案。



此外，借助「自動資金安排」功能，企業可對恆常性的資金安排，一次性設定好交易常設指示，平台會按照預設的交易類別、金額範圍、執行周期等條件自動處理有關申請，省卻重複錄入資料及手動提交指示等工序。

情境2：人手整合貿易信息好繁瑣？

iGTB NET上的貿易儀表板（Dashboard）服務協助客戶整合不同貿易業務的動態信息，助企業以集中化、可視化的方式查看待辦交易通知、到期還款及付款提示，避免交易延誤；客戶更可通過綜合圖表輕鬆掌握企業近期的營運資金出入流量，總覽每月貿易業務量及服務費用的統計數據，全方位掌握企業的業務資訊。



情境3：訂單、發票太多難以管理？

部分中小企未有完善系統處理大量貿易文件，整理各種單據已經花了大量時間。iGTB NET上的「商業／財務單據」功能就正好解決他們的難題。企業可利用平台上的範本輕鬆製作商業發票、採購訂單等各類貿易文件，更可將文件紀錄連接至貿易融資申請，代替人手輸入相關信息及上載文件，既省時又可減低人手處理出現錯誤的機會。



中銀香港未來會繼續為客戶度身訂造合適的解決方案，將數碼化處理及其他金融科技注入貿易服務當中，助客戶提升業務管理效率，把握每個營商機遇。



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4.如有任何爭議，中銀香港保留最終決定權。



（特約）