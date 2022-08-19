▲ 【肖建華事件】肖建華判囚13年 明天控股遭罰550億元人民幣、被指非法吸資逾3000億

內地神秘富商、明天系創辦人肖建華失蹤多年後，今年6月案件在上海開審。上海市第一中級人民法院最新公布，肖建華因違法運用資金等罪，被判有期徒刑13年、罰款650萬元（人民幣，下同），對被告單位明天控股數罪併罰，決定執行罰金550.3億元。

法院形容，明天控股、肖建華的犯罪行為嚴重破壞金融管理秩序，嚴重危害國家金融安全，嚴重侵害國家工作人員的職務廉潔性，同時具有自首、認罪認罰、配合追贓挽損等情節，肖建華還具有立功表現。

肖建華曾長居香港四季酒店 案件國際關注

肖建華曾長居住在香港四季酒店，在2017年初盛傳被「強力部門勸返大陸」後，在2020年7月，明天系旗下九家公司由中證監及銀保監接管，包括四家保險公司、兩家信託公司和三家證券公司。

肖建華有加拿大國藉，被指多年在與內地政經高層密切，案件一直為外界所關注。

被指非法吸資3116億元人民幣

據上海市第一中級人民法院指出，明天控股及公司實控人肖建華涉犯非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪、違法運用資金罪、單位行賄罪。

法院查明，明天控股於1999年註冊成立，肖建華為實際控制人。2004年起，明天控股、肖建華違反國家金融管理法律和監管規定，採用分散股權、層層控股、隱名控股等手段，實際控制新時代信託、天安財產保險股、天安（貴州省）互聯網金融資產交易中心、包商銀行、華夏人壽、天安人壽、易安財險等多家金融機構和互聯網金融平台。

公告續指，2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建華以實際控制的多家公司作為融資和擔保主體，承諾還本付息，操控新時代信託、天安財險、天安金交中心分別發售主動管理類集合資金信託產品、超出發售比例和銷售規模銷售投資型保險產品、發售個人端及法人端理財產品，向社會公眾非法吸收資金超過3116億元。

在2012年7月至2017年1月，明天控股、肖建華操控包商銀行對明天控股的虛假融資項目不開展實質審核，違反商業銀行法等法律法規對銀行開展業務的規定，違背銀行與客戶約定，通過直接或間接購買信託、資管計劃的方式將存款、理財資金等銀行客戶資金及受託財產轉移至明天控股支配使用，擅自運用客戶資金及受託財產逾1486億元。

在2013年11月至2017年1月，明天控股、肖建華操控華夏人壽、天安人壽、易安財險對明天控股設立的虛假融資項目不開展實質審核，違反保險法等法律法規對保險公司資金運用的規定，通過直接或間接購買信託計劃的方式將保險資金轉移至明天控股支配使用，違法運用資金共計1909億元。

明天系旗下易安財險7月下旬發布招募重整戰略投資者，要求戰投具有較強的資本實力、良好的商業信譽、審慎的風險管控能力等，並將優先考慮大中型金融機構。

肖建華20年間行賄約6.8億元

明天控股將上述犯罪違法所得主要用於收購金融機構、證券交易、海外投資等。案發後，明天控股及肖建華通過變賣資產、境外資金回流等方式，歸還了部分違法所得。

2001年至2021年，明天控股、肖建華為逃避金融監管及謀取其他不正當利益，向多名國家工作人員（另案處理）行賄股份、房產、現金等財物，共計折合6.8億餘元。

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