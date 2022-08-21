【迎戰人才荒】ZA Bank業務擴充　以多元為目標招兵買馬

▲ ZA Bank替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪（中）認為，年輕人都是可造之材，只要提供足夠培訓及實戰經驗，他們絕對可以應付不同的工作需要。左為實習生紀汶希 （Anson）、右為ZA Bank策略夥伴拓展助理經理許兆明。

金管局於2019年發出8個虛擬銀行牌照，至今已悉數開業。作為首間營運的ZA Bank（眾安銀行），兩年下來業務不斷急速拓展，需要擴大勢力招攬人才。但面對人才荒持續升溫，ZA Bank又有何對策？

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ZA Bank正式開業兩年，已累積超過50萬用戶，佔本港虛擬銀行用戶約一半。為了在競爭激烈的市場中站穩腳跟，該企也積極拓展業務版圖，將銀行服務延伸至保險服務及投資領域。ZA Bank替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪（Calvin）日前接受本報訪問時提到，拓展業務離不開人才，截至上月其團隊已擴充至逾600人，與此同時也正網羅各方好手，以提升實力。

團隊擴充至逾600人 網羅各方好手

不過，金管局發出了8個虛擬銀行牌照，加上各行各業逐漸採用高科技協助營運，市場對金融科技人才產生龐大需求，本地人才短缺基本已成行業共識。Calvin坦言，要在狹小的人才庫尋覓合適的人選，絕對並非易事。所以公司正於不同的渠道布局，從各行各業和地方着手，以多元為目標招兵買馬。

他強調，ZA Bank雖然是虛擬銀行，但不會限制只找銀行家或金融科技人才，反而會將範圍拓展至非金融行業，「硬技能雖然是考量之一，但軟技能及心態更為重要」。他解釋，現今大眾對數碼技術已有普遍的認識，要培養技能其實並不困難，尤其是年輕人，

實習生及畢業生的實力不容忽視，決定不能只看他們的學科、年齡和資歷。只要提供足夠培訓及實戰經驗，他們絕對可以成才，應付不同的工作需要。

舉例指，該企策略夥伴拓展助理經理許兆明就並非金融業出身。

年輕人實力不容忽視 提供足夠培訓可成才

兩年前以實習生身份加入團隊的許兆明，畢業於倫敦瑪麗王后大學，主修天體物理學。他解釋，其學科看似與虛擬銀行業務沒有關聯，但其實有既定的邏輯思維可以應用在工作上。

天體物理學所讀的是基於數學，所以我對數字都相對敏感。因此當我與策略夥伴進行討論時，都能夠提供清晰的數據去分析及解釋不同情況。

Calvin補充，除了數理邏輯，應變能力、解難能力強，也是許兆明的優勝之處。

兩人憶述，原計劃今年初在中環舉行ZA嘉年華，怎料開放數天便遇上第5波疫情，因防疫措施限制而須緊急關閉。許兆明表示，當時與團隊立刻決定變陣，只用了一個星期的時間與夥伴外賣平台Deliveroo及foodpanda商討合作，在防疫措施收緊禁晚市堂食之際，推出20%回贈計劃予新客戶。「嘉年華場地空置了，當然不能浪費，我們立刻將場地翻新並變成一個廣告版。是次計劃也引起了不少回響。」Calvin更笑言，當時還有媒體報道稱讚該企，比政府的反應還要快。

Calvin表示，上述提到的敏捷力、應變能力及解難能力，正正就是公司需要的軟技能。而從許兆明的情況也可見，毋須一定要金融業人才，才可在虛擬銀行大展拳腳。

提供實習機會 企業、學生共享雙贏

另外，新一代想法獨特、大膽，能勇敢地提出創新思維和觀點，對於團隊來說是一個正面的促進劑。ZA Bank目前也不斷尋覓實習生加入團隊，為求可在培育人才及企業營運兩方面，帶來雙贏效果。

Calvin認為，學生可藉實習經歷，實際了解職場及產業的文化，同時可藉由實習過程，探索到自己的興趣；而企業也可於實習期間觀察學生表現，評估將來聘用的潛力，藉以儲備公司可用的人才。他稱，該企每年都會設有不同的實習計劃，共約10個實習生職位，「我們會因應學生的上課時間表而調節實習時間，例如其中5個會在暑假期間進行。」他補充，若實習生表現良好，將有機會成為正式員工。

提供指導方針 確保不出錯

目前正於中文大學就讀環球商業學的紀汶希（Anson）是今年的實習生，負責策略夥伴拓展的業務。她透露，將會在9月實習期完結後，繼續留在公司做兼職，

就算我資歷尚淺，公司仍願意給我很多發揮空間，例如提供機會讓我與不同公司的高管見面。這對一個即將升上大學二年級的學生來說，是很難得的機會。

Calvin補充，雖然公司會讓實習生嘗試，但由於銀行有一定的監管規定限制，因此仍會提供一定的指導方針，確保不會出錯。

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記者：曾曉汶

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